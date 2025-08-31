Minden idők leggyengébb almatermése várható

„Az idei minden idők leggyengébb hazai almatermésének ígérkezik: a termelők, TÉSZ-ek, kereskedők és feldolgozók körében végzett felmérésünk alapján 160 ezer tonna körül prognosztizáljuk az idei almatermést, ami az előző év – egyébként is nagyon alacsony – termésének mindössze szűk fele” – mondta el a HAON Hajdú-Bihar vármegyei hírportálnak Apáti Ferenc, a FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke.

Még sohasem volt ilyen gyenge az almatermés Magyarországon / Fotó: Karnok Csaba

Hozzátette:

Becslésünk szerint ebből mintegy 60-80 ezer tonna lehet az étkezési alma, és 80-100 ezer tonna az ipari alma. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy étkezésialma-termésünk egy jó évjárat termésének mindössze 55-65 százaléka, az iparialma-termésünk pedig csupán mintegy 20-25 százaléka.

Egyre zsugorodik az alma termőterülete

A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensében jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is. A 110-120 ezer tonnás hazai étkezésialma-fogyasztástól, illetve a 350-400 ezer tonna feldolgozóipari kapacitástól is jócskán elmarad a volumen, jóllehet mindkét szegmenst legalább 90 százalékban hazai termelésből kellene ellátni.

A termelési potenciál egy jó évjáratban még az erősen zsugorodó ültetvényterület mellett is mintegy 500 ezer tonna lenne, melyből mintegy 120-130 ezer tonna lehetne étkezési alma, 370-380 ezer tonna pedig ipari alma (az utóbbinak 80-90 százaléka sűrítménycélú léalma).

Az elmúlt öt év – de egyben az elmúlt két-három évtized – leggyengébb termését 2022-ben szüretelték, amely 280 ezer tonna volt. Az előző évben is jócskán elmaradt a hazai almatermés a potenciáltól: mindössze 342 ezer tonnát takarítottak be (ebből 232 ezer tonna volt léalma, 20 ezer tonna egyéb ipari alma, 65 ezer tonna étkezési alma és 25 ezer tonna az exportált mennyiség) – fűzte hozzá.

Magyarországon jelenleg mintegy húszezer hektáron zajlik almatermelés, ami már csak a fele a húsz évvel ezelőtti termőterületnek.

Az elnök rámutatott: a ténylegesen betakarított mennyiséget, illetve az ipari-étkezési arányt a következő hetek és a szüreti időszak időjárásának alakulása még befolyásolja.