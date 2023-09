Olaszország kormánya új KRESZ-t léptet életbe, miután idén már kétszázan meghaltak autós balesetben. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter megígérte, hogy „keményen fellépnek a szabályokat nem tisztelő visszaesőkkel szemben”, most pedig be is mutatták a frissített rendeletet. A módosított jogszabályt röviden úgy tudjuk bemutatni, hogy ha nem vigyázz, durván ráfaraghat az olasz utakon, mert akár milliós lehet a bírság.

Súlyos bírsággal is számolhatnak a szabálytalankodó autósok Olaszországban a módosított KRESZ alapján.

Fotó: Shutterstock

A kormányrendelet alapján jelentősen megemelkedik azoknak a büntetése, akik mobilról telefonálnak vagy üzenetet küldenek vezetés közben. A bírság tartománya 165-660 euróról ( 63-253 ezer forint) 422-1697 euróra (162-650 ezer forint) emelkedik, a jogosítványt pedig tizenöt nap helyett akár két hónapra is felfüggeszthetik már az első szabálysértésnél.

Sokkal rosszabbul jár az, akit két éven belül ismételten mobilozáson kapnak. Neki

a megismételt szabálysértésért 1-2 hónapra elvehetik a jogosítványát, továbbá akár 2588 euróra (egymillió forint) is megbírságolhatják az új KRESZ alapján.

A szabálytalankodó vezető ezeken felül pontlevonásra is számíthat: az első szabálysértésért 8, a másodikért már 10 mínusz pont jár.

Duplájára emelik a fogyatékkal élők számára fenntartott helyeken vagy buszmegállókban parkolók bírságát. Előbbinél a segédmotoros kerékpárok és a kétkerekű motorok esetében 165-660 euróra (63-253 ezer forint) emelik a bírságot. Személygépkocsik, kisteherautók és egyéb járművek esetében pedig 330-990 euró (127-380 ezer forint) megfizetését írhatja elő a karhatalom. Utóbbi esetben, azaz a buszsávban való leállásért a segédmotoros kerékpárok és a kétkerekű motorok vezetőinek 87-328 euró (33-126 ezer forint), a többi jármű esetében 165-660 euró (63-253 ezer forint) bírságot kell kicsengetni.

Salvini „zéró toleranciát” hirdetett az ittas és a drog hatása alatti vezetés ellen. A módosítás alapján aki bódult állapotban vezet, az azt kockáztatja, hogy 3 évre elveszik a jogosítványát. Akit pedig már visszaesésen kaptak, tilos alkoholt fogyasztania vezetés előtt, azaz számára a megengedett véralkoholszint literenként 0 grammra csökken. Ez ráadásul nem önelbírálás alapján működik.

A visszaesőknek ugyanis kötelezővé teszik az úgynevezett „alkoholzárat”, ami azt jelenti, hogy vezetés előtt meg kell fújni egy autóba szerelt szondát, és ha az alkoholt érzékel, blokkolja a motor beindítását.

A készüléket minden érintettnek önköltségen kell a járművébe szereltetnie.

Súlyos bűncselekmény elkövetése után a vezetőt akár örökre eltilthatják a volántól. Ilyen eset lehet például egy cserbenhagyásos közúti baleset. A robogók esetében felnőtteknél is kötelező lesz a bukósisak viselése, valamint rendszám és biztosítás megléte.

A jogszabály alapján

a gyorshajtásért kiszabható közigazgatási bírság 1 084 euróra (416 ezer forintra) emelkedik,

valamint 15 helyett 30 napra felfüggesztik azoknak a jogosítványát, akik egy éven belül legalább kétszer megsértik a városi sebességkorlátozást.

Domenico Musicco ügyvéd, a közúti és munkahelyi balesetek áldozatait tömörítő Avisl Onlus szövetség elnöke szerint az alkohol és a vezetés közbeni mobiltelefon-használat visszaszorítása jó lépés. Az elnök ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a kihágásokat csak sűrűbb és következetes ellenőrzéssel lehet visszaszorítani, a hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni.

A kormányrendeletet októberben terjesztik a parlament elé jóváhagyásra – írja a la Repubblica.

Iszik és vezet? Mutatjuk a helyeket, ahol egy sör miatt még nem ugrik a jogosítvány Az unión belül is vannak olyan országok, ahol belefér egy-két pohár sör és két deci bor, ami után még volán mögé ülhetünk. Nem árt tehát tisztában lenni a helyi szabályozásokkal, ha nyaralni megyünk.