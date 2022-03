A Vodafone Magyarország díjmentes SIM-kártyákkal segíti az ukrán menekülteket. A kártya igényléséhez és átvételéhez a szolgáltató ideiglenes standokat létesített a BOK csarnokban és a beregsurányi határátkelőnél, hogy a menekültek minél gyorsabban és egyszerűbben juthassanak SIM-kártyához. Emellett a kártyák bármelyik Vodafone üzletben is átvehetők.

A SIM-kártyákat a szolgáltató 5 GB adattal tölti fel, továbbá az Ukrajna irányába történő telefonhívások ingyenesek.

Azokat a vállalkozókat is támogatja a Vodafone, akik az újrakezdés reményében Magyarországon indítanak céget március és május között. Ők az első 6 hónapban díjmentesen vehetnek igénybe meghatározott korlátlan mobilhang- és mobilinternet-csomagokat, ezzel is megkönnyítve számukra az új vállalkozásuk működtetését.

Gyorsított munkaerő-felvétel

A vállalat azon menekülteknek is igyekszik segítséget nyújtani, akik úgy döntenek, hogy Magyarországon telepednek le, és a jövőben itt szeretnének dolgozni. A szolgáltató ezért gyorsított munkaerő-felvételt kínál azon ukrán vagy más nemzetiségűek számára, akik a krízis miatt Ukrajnából menekülni kényszerültek és az egyes állásokra megfelelő jelölteknek bizonyulnak. A Vodafone természetesen új munkatársai számára is lehetővé teszi a hibrid munkavégzést, továbbá támogatást nyújt az esetleges vízumigénylés és áthelyezés kapcsán is.

Fotó: Kallus György

A kezdeményezés egyébként Magyarország mellett más Vodafone-leányvállalatoknál is működik, így Albániában, Csehországban, Németországban, Görögországban, Írországban, Olaszországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Törökországban és az Egyesült Királyságban is gyorsított munkaerő-felvételt biztosít a vállalat az ukrajnai menekültek számára.

Ukrán nyelvű tv-csatornák

A vállalat támogatja a menekültek megfelelő információkhoz való hozzájutását is, így a kínálatában két ukrán nyelvű tv-csatorna is elérhető. Emellett a szolgáltató a Da Vinci oktatási csatornához is hozzáadott egy ukrán hangsávot, ezzel az ukrán gyerekeknek, tiniknek is igyekeznek szórakozást, oktatási lehetőséget nyújtani.

A roaming eddig is ingyenes volt

Előzőleg a Vodafone – ahogy a Magyar Telekom és a Yettel is – az Ukrajnában tartózkodó ügyfeleinek díjmentessé tette a roamingot, továbbá a hívás- és SMS-forgalmat, csakúgy, mint a Magyarországról Ukrajnába indított hívásokat és SMS-eket. Mindez a három távközlési vállalat forgalmát is jelentősen átrajzolta.

A Vodafone Magyarország Alapítvány összesen 55 millió forinttal támogatja a segélyszervezetek – többek között a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat – munkáját, továbbá a tartósan itt maradó menekültek integrációját. Mindezeken túl a határátkelőhelyekre, vasútállomásokra és menekültszállókra wifihotspotokat és telefontöltő állomásokat telepítettek. A vállalat a dolgozók számára is lehetőséget biztosít a segítségnyújtásra: a Vodafone munkatársai pénzbeli és tárgyi adományokat is felajánlhatnak, emellett önkéntes munka keretében is segíthetnek. A Vodafone munkatársai eddig közel 350 órát önkénteskedtek az ukrán helyzet kapcsán, továbbá a VOIS-szal (a Vodafone Budapesten működő nemzetközi szolgáltatóközpontja) közösen 1,5 millió forintot ajánlottak fel.