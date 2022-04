A jövő hónaptól szerkeszthetőek lesznek a Twitter-posztok

– írja a The Verge.

A funkcióra már nagyon régóta várnak a felhasználók, olyannyira, hogy mém is született belőle. A fejlesztés azért is fontos, mert így az esetleges helyesírási hibák, vagy tartalmi módosítások miatt nem kell újra közzétenni a bejegyzést, és nem vésznek el emiatt a korábbi interakciók. Az új funkció első körben a Twitter Blue előfizetők számára lesz elérhető. A termékfejlesztők azt még vizsgálják, hogyan lehetne kikerülni az ezzel való visszaélést, például valaki utólag módosítgatja a bejelentését, és ezzel megtéveszti a közönségét. Korábban a Facebookon is voltak már ezzel problémák, például a kriprokereskedés témájában.

A Twitter stílusos módon a saját platformján közölte a hírt, amely nem sokkal azután érkezett, hogy Elon Musk beült a Twitter igazgatóságába, akik továbbra is vezeti a világ leggazdagabb embereinek listáját. Több mint 100 milliárd húzott el a második helyezett előtt. Musk a közelmúltban egy tweet formájában már megszólította a követőbázisát. Azt kérdezte tőlük, szeretnének-e olyan funkciót az oldalra, amivel utólag szerkeszthetik a posztjaikat és a kommentjeiket.

Az utólagos szerkesztés azonban még így sem véd meg mindentől. Összesen 150 óra közmunka lett a jutalma egy részegen megírt posztnak. Nem mindennapi büntetéssel sújtottak egy Joseph Kelly nevű brit Twitter-felhasználót, a gyűlöletkeltő bejegyzése miatt. Posztjának célpontja Sir Tom Moore százados volt, aki azzal vált ismertté, hogy a 100. születésnapja előtt egy jótékonysági adománygyűjtés keretében 10 nap alatt 100, egyenként 25 méteres kört tett meg a kertjében keretes járókerete segítségével, hogy az ebből befolyó összeggel a brit nemzeti egészségügyi szolgálat a koronavírus-járvány elleni küzdelemben hősiesen részt vállaló munkatársait és önkénteseit támogassa. A háborús veterán végül kevesebb mint egy évvel később, 2021. február 2-án hunyt el, Covid-19 okozta tüdőbetegség következtében. Halála másnapján a 36 éves Kelly azt posztolta Twitterre, hogy „a jó brit katona a halott brit katona, égjen az öreg”. Bár a férfi 20 perc után törölte a posztot, a retorziót nem úszta meg.