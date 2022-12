Az orosz gyorsétteremlánc, a Vkusno & tocska (Ízletes és ennyi) hétfőn jelentette be, hogy februártól elérhető lesz a kínálatukban a Big Machez hasonló Big Hit és a McDonald’s Happy Mealje Kids’ Combo néven tér vissza – írja a Reuters.

Fotó: Makszim Konsztantinov / Getty Images

A McDonald’s nem sokkal az orosz–ukrán háború kitörése után zárta be oroszországi éttermeit, amelyeket végül eladott egy helyi licenctulajdonosnak, Alekszandr Govornak, aki júniusban mutatta be az új márkát.

Korlátozások vannak érvényben arra vonatkozóan, milyen színeket és termékeket használhat a márka:

nem kínálhatnak például Big Macet, és nem használhatnak McDonald’s-stílusú szószt – magyarázta a Vkusno & tocska vezérigazgatója, Oleg Parojev.

A Big Hit saját mártása egy kicsit más összetételű, mint a Big Macé, de minőségét és ízét tekintve kiváló

– mondta Parojev. Hozzátette, remélik, hogy az orosz fogyasztók értékelni fogják a Big Hitet, és hogy olyan szimbólummá válik, mint a Big Mac a McDonald’s esetében.

Az oroszországi McDonald’s éttermek felvásárlása óta Govor felvásárolta a finn Huhtamaki csomagolóipari vállalat oroszországi üzletágát és egy logisztikai céget is, amelyet Logistics & that’s it névre fognak átnevezni. A Vkusno & tocska igyekszik partnert találni a Kids’ Combo gyermekjátékok gyártásához is. Megállapodást kötött a Miratorg hústermelő céggel is, amely az étteremláncot sült krumplival látja majd el. Néhány Vkusno & tocska étteremnek idén le kellett vennie a sült krumplit az étlapról, amikor hiány volt a burgonyából. Govor elmondta, hogy partnereket kellett keresniük, mert néhány beszállítójuk megduplázta az árait.