Kiemelkedő teljesítményt nyújtó, példaképnek is állítható 40 év feletti hölgyeket díjaztak az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és a Women in Technology Hungary Egyesület (WiTH) gáláján.

A négy díjazott példakép

Az októberben meghirdetett felhívásra olyanokat lehetett ajánlani,

akik példaképként szolgálhatnak a fiatalabb generációk és a karrierváltó nők számára, emellett munkájukon keresztül megismerhetjük a digitális gazdaság és technológia szektor lehetőségeit.

Három kategóriában hirdettek győztest, továbbá a szakmai zsűri egy különdíjat is átadott.

Kiteljesedést elősegítő munkakörnyezet kell

A díjátadót megelőző panelbeszélgetésen részt vett Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dékánja, Polocz Anett, a Cosmo Consult ügyvezető igazgatója, valamint Kudari Nóra, a Women in Technology Egyesület alelnöke, az IVSZ projektvezetője. Charaf Hassan elmondta: az informatikai szektorban nincs helyük a magányos farkasoknak, mert a csapategységben van az erő, és sokszorosan bizonyított, hogy azok a csapatok igazán erősek, amelyeknek van hölgy tagjuk is. Polocz Anett hangsúlyozta, hogy a vállalatok feladata olyan munkakörnyezetet teremteni, amelyben a nők kiteljesedhetnek, és valóban teljesítményfókuszúnak kell lenni, azaz csakis azt vizsgálni, az adott munkavállaló milyen szakmai teljesítményt nyújt.

A panelbeszélgetésen elhangzott: az informatikai szektor nem a magányos farkasoknak való

„Még húsz évig leszünk” – összegzett Kudari Nóra a hetvenes évek második felében született hölgyek munkaerőpiaci fontosságára utalva.

A női részvétel inspiráló az iparágban

A beszélgetésben szóba került, hogy Magyarországon nagyon is jelen van a nők hátrányos megkülönböztetése, főleg a hagyományosan férfiasnak tartott informatikai és távközlési szektorban, akárcsak az „ageism”, másképpen a kizárólag életkor miatti hátrányos megkülönböztetés. A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban is, hogy a „negyven év felettiek” helyett szerencsésebb a „40+” megfogalmazás, mert kevésbé hordoz negatív felhangot.

„Az IVSZ-szel közösen indított pályázatunk célja, hogy a női munkavállalók érdemeinek díjazásával láthatóvá tegyük azokat az X generációhoz tartozó nőket, akik magas szakmai tudással, évtizedes tapasztalattal és gyakorlattal járulnak hozzá a szervezetük életéhez és értékéhez.

Határozottan hisszük, hogy a női részvétel inspirálóan hat az iparágban, hozzájárul a fejlődéshez, fejlesztésekhez. A nagy számú beérkezett pályázat azt bizonyítja, hogy a piacnak van igénye arra, hogy beszéljünk erről a témáról, és elismerjük ezeknek a nőknek a munkáját” – mondta Flakstad Emőke, a Women In Technology Hungary Egyesület elnöke.

Három plusz egy díj

A csaknem ötven pályázó közül a héttagú bírálóbizottság döntése alapján az alábbi női vezetőket díjazták: