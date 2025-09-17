Ismét európai autógyárak állhatnak le, Kína még mindig korlátozza a ritkaföldfémek exportját

A könnyítések ellenére Peking még mindig korlátozza és nehezíti a ritkaföldfémek kivitelét, emiatt van olyan európai cég, amelyik több millió eurós veszteséget szenvedett, figyelmeztetett a Kínában működő Európai Kereskedelmi Kamara (EKK). A szervezet képviselői a jövő héten terveznek Brüsszelben egyeztetni a problémáról uniós illetékesekkel.

Kína szigorúan szabályozza a ritkaföldfémek exportját / Fotó: Xinhua via AFP

A ritkaföldfémek és a belőlük készülő mágnesek kulcsfontosságúak egy sor ágazatban az autóipartól az okostelefonok gyártásán keresztül a fegyverágazatig. Kína uralja a világpiacot, és fegyverként használja ezeket az alapanyagokat többek között a vámháborúban is.

Bár Peking májusban ismét engedélyezte az exportot amerikai és európai cégek számára is, aminek következtében júniusban hétszeresére ugrott a kivitel, az EKK szerdai figyelmeztetése szerint

a folyamat közel sem zökkenőmentes.

Bár a több eurós veszteséget elszenvedő céget nem nevezték meg, a többi érintett is nehézségekkel szembesül, egyre nehezebb exportengedélyeket szerezni.

Ritkaföldfémek nélkül ismét gyárak állhatnak le

Ráadásul pusztán az engedély nem is garantál folyamatos hozzáférést a ritkaföldfémekhez, így előfordulhat az, ami korábban: leállhatnak megint autóipari beszállítók.

„A július 24-i EU–Kína-csúcstalálkozón elért megállapodásoktól és kötelezettségvállalásoktól függetlenül továbbra is jelentős akadályokat látunk tagjaink számára” – idézte a Reuters Jens Eskelundot, a kamara elnökét.

Kongatja a vészharangot a kamara / Fotó: Xinhua via AFP

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Hszi Csin-ping kínai államfő júliusban tartott csúcstalálkozóján Peking beleegyezett abba, hogy gyorsított eljárással adjon ki engedélyeket az európai vállalatok számára a kritikus nyersanyagokhoz, bár ez nem felelt meg az EU azon kívánságának, hogy Kína hosszabb időtartamra adjon ki engedélyeket, vagy szüntesse meg azokat az EU-ba irányuló exportra.

Eskelund szerint a kamara által kezelt mintegy

140 exportengedély-kérelem kevesebb mint egynegyedét hagyták jóvá

a kínai hatóságok. Egyes vállalatok ezért előre benyújtják a kérelmeket, mert számolnak a szállítások késedelmével, ami jelentős veszteségeket okozhat.