Ismét európai autógyárak állhatnak le, Kína még mindig korlátozza a ritkaföldfémek exportját

A könnyítések ellenére Peking még mindig korlátozza és nehezíti a ritkaföldfémek kivitelét, emiatt van olyan európai cég, amelyik több millió eurós veszteséget szenvedett, figyelmeztetett a Kínában működő Európai Kereskedelmi Kamara (EKK). A szervezet képviselői a jövő héten terveznek Brüsszelben egyeztetni a problémáról uniós illetékesekkel.
A ritkaföldfémek és a belőlük készülő mágnesek kulcsfontosságúak egy sor ágazatban az autóipartól az okostelefonok gyártásán keresztül a fegyverágazatig. Kína uralja a világpiacot, és fegyverként használja ezeket az alapanyagokat többek között a vámháborúban is.
Bár Peking májusban ismét engedélyezte az exportot amerikai és európai cégek számára is, aminek következtében júniusban hétszeresére ugrott a kivitel, az EKK szerdai figyelmeztetése szerint
a folyamat közel sem zökkenőmentes.
Bár a több eurós veszteséget elszenvedő céget nem nevezték meg, a többi érintett is nehézségekkel szembesül, egyre nehezebb exportengedélyeket szerezni.
Ráadásul pusztán az engedély nem is garantál folyamatos hozzáférést a ritkaföldfémekhez, így előfordulhat az, ami korábban: leállhatnak megint autóipari beszállítók.
„A július 24-i EU–Kína-csúcstalálkozón elért megállapodásoktól és kötelezettségvállalásoktól függetlenül továbbra is jelentős akadályokat látunk tagjaink számára” – idézte a Reuters Jens Eskelundot, a kamara elnökét.
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Hszi Csin-ping kínai államfő júliusban tartott csúcstalálkozóján Peking beleegyezett abba, hogy gyorsított eljárással adjon ki engedélyeket az európai vállalatok számára a kritikus nyersanyagokhoz, bár ez nem felelt meg az EU azon kívánságának, hogy Kína hosszabb időtartamra adjon ki engedélyeket, vagy szüntesse meg azokat az EU-ba irányuló exportra.
Eskelund szerint a kamara által kezelt mintegy
140 exportengedély-kérelem kevesebb mint egynegyedét hagyták jóvá
a kínai hatóságok. Egyes vállalatok ezért előre benyújtják a kérelmeket, mert számolnak a szállítások késedelmével, ami jelentős veszteségeket okozhat.
Az EU ritkaföldfém-importjának majdnem a fele származik Kínából. Az Eurostat 2024-es adatai szerint a másik két nagy beszállító
Európai és amerikai vállalatok szerint a harmadik negyedévben ismét hiány várható ritkaföldfémekből, és a helyzetet csak súlyosbítja, ha tovább éleződnek a kereskedelmi feszültségek.
Donald Trump amerikai elnök a NATO-ra, a G7-re és az EU-ra is nyomást gyakorol, hogy akár 100 százalékos vámmal büntesse Indiát és Kínát az orosz olaj vásárlása miatt, Peking pedig az ilyen lépésekre hasonlókkal válaszol, mint legutóbb az európai sertéshús esetében, amelyre brutális dömpingellenes vámokat vetettek ki a kínai elektromos autókra kiszabott tarifák miatt.
