Most már nagyon kivonulna Oroszországból a Heineken, még veszteséggel is

Közel egy év után sem adta fel a Heineken, hogy végleg kivonul Oroszországból, igaz, ezt már tavaly március óta ígéri a sörvállalat. Az ügy pikantériája, hogy a cég helyi leányvállalatai nemrég lebuktak: nemcsak a Heineken saját söreit, de mások termékeit is forgalmazzák, mint például az Amstelét, sőt, újakat is bevezettek az orosz piacon.

Fotó: Shutterstock

Ezt a Follow the Money című oknyomozó portál szellőztette meg, amire a Heineken is kénytelen volt közleményben reagálni. A Reuters hírügynökség idézte kommentárjukat, amelyben arról írtak, hogy továbbra is gőzerővel keresik a megoldást, hogy eladhassák oroszországi érdekeltségüket, még ha ez tetemes veszteséget okoz is számukra anyagilag.

A cég becslése szerint mintegy 300 millió eurónyi veszteséggel jár majd, hogy eladja orosz érdekeltségeit, amire szerinte még az idén sor kerül.

Közben a helyi kollégáink azon fáradoznak, hogy életben tartsák az üzleteiket, elkerüljék az államosítást, és biztosítsák, hogy a megélhetésük ne kerüljön veszélybe

– közölte a cég, hozzátéve: nem történt pénzmozgás az anyacég és az oroszországi leányvállalatok között a háború kitörése óta.