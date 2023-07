Nincs a nagyvilágon olyan lakott kontinens, ahol ne árulnának magyar sajtokat – erről adott ki közleményt a Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. Nem kis cégről van szó: a nyilvántartások szerint 2022-ben több mint 55 milliárd forint árbevételt ért el, ami egy év alatt 45 százalékos növekedés. A társaságot Riad Naboulsi alapította 1989-ben, és azóta Magyarország egyik legnagyobb élelmiszer-exportőrévé vált.

A Kőröstej 60 országba exportál, a forgalma nagy része a Közel-Keletre irányul. Fotó: Oláh Tibor / MTI

Tény, hogy a Kőröstej több mint 60 országba exportál különböző sajtokat, a teljes árbevételéből 40 milliárd ebből jött össze. A cég önmagában a magyarországi sajtgyártás körülbelül felét adja, termékeinek háromnegyede pedig külföldre kerül. Sajtmárkái, mint a Hajdú és a Talléros, a hazai üzletek polcain is ott vannak, a világ számos pontján pedig

a Hajdú,

a Róna,

a Buda

és a Hungarita

márkanév alatt kínálja a magyar sajtokat.

Milyen országokban érhetők el a Kőröstej sajtjai?

A világ számos pontja ezúttal tényleg nem túlzás, hiszen

Elefántcsontparttól Svédországon, Jordánián át egészen Ausztráliáig, még a Seychelle-szigeteken is

vásárolják a Kőröstej termékeit. Ugyanakkor a cég exportpiacainak felét európai országok (Nagy-Britannia, Németország, Svédország és a Balkán országai) teszik ki. Ezzel együtt a forgalom több mint 70 százaléka mégis a Közel-Keletre irányul, így például Libanonba, Irakba, Szaúd-Arábiába, Jordániába és az Egyesült Arab Emírségekbe. Észak-Afrika az elmúlt években vált fontos célponttá, a térség legnagyobb fogadó országa Líbia és Egyiptom. A terjeszkedés nem állt meg: 2023-ban már Mauritius és Marokkó is felkerült a térképre, hamarosan pedig a Fülöp-szigeteken is elérhetővé válnak a sajtok.

Kik esznek Kőröstej sajtot?

Sok magyar turista meglepődik, amikor például egy dubaji utazás során Hajdú sajtokkal találkozik a legnagyobb szupermarketekben, de még a legkisebb helyi üzletekben is. Ennél is extrémebb, hogy az idén a Kőröstej sajtkonzervjeivel látják el a libanoni fegyveres erőket is, a hadsereget, a belbiztonsági erőket és a rendőrséget. Ebben az évben eddig csak erre a célra 300 tonna ömlesztett sajtot exportáltak, ami év végéig elérheti az 1000 tonnát is.