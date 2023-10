Lefogyás: csodagyógyszer érkezik, az USA csak teszteli, Kína meg már árulja is

Valószínű, hogy fergetegesen népszerű lesz az Eli Lilly új lefogyást segítő gyógyszere, a retatrutid. Gondolhatnánk, az amerikaiak nyugodtan gyűjtögethetik még a következő években a zsírpárnákat, hiszen a következő három esztendőben folynak a szer klinikai tesztjei, aztán úgyis leadják őket a pirulák segítségével. Valójában akár már most belefoghatnak a gyógyszeres fogyókúrába, mert a szer elérhető a piacon, holott még nem is engedélyezték – írja a The Wall Street Journal.

Fogyasztószerek: óriási a kereslet, akár a feketepiacon. Fotó: Shutterstock

Egy újabb bizonyítékaként, hogy az engedélyezetlen fogyasztószerek szürkepiaca virágzik, a retatrutid máris elérhető online – találta az amerikai lap. Nem is kicsiben: többszáz eladót is találtak. A legtöbbjük kínai, akik olyan netoldalakról látják el az amerikai vásárlókat, mint a Made-in-China.com.

Egyes oldalak, beleértve az amerikai székhelyűnek tűnöket is, olyan helyeken árulják a terméket posztokban, mint a Facebook, a LinkedIn vagy a Reddit. Páran fizetett hirdetéseket is feladnak az Instagramon és a Google-on, de volt olyan fitness influenszer is, aki a hírlevelében ajánlotta.

Magyar kereséssel is rátaláltunk a Google-on

Magyarul is megpróbálkoztunk a keresőn, és rá is találtunk "retatrudit vásárlása" kereséssel a Google-on. "Kína új súlycsökkentő retatrudite" - volt az első találat címe, a másiké: "Kínai nagy tisztaságú retatrudite". Ezek bizony nem tűnnek Eli Lilly-terméknek.

Fotó: Jonathan Weiss

Ott a Wegovy, az Ozempic és a Mounjaro, de ilyen még nem volt

Nem új a jelenség, augusztusban ugyanez a lap több mint ötven olyan weboldalat talált, amelyek az Ozempic és a Mounjaro nevű, szintén lefogysára is használt gyógyszerek aktív ingredienseit, a szemaglutidot és a tirzepatidot árulták.

A nyári cikk megjelenése után az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóság, az FDA levélben figyelmeztetett két ilyen oldalt artra, hogy törvényellenesen és félrevezetően árulnak engedélyezetlen gyógyszereket. Az egyikük, a GorillaHealing.com, már nem említi a két gyógyszert a listáján. A vicc, hogy retatrutidot meg árulnak. Három nappal a figyelmeztető levél nyilvánosságra hozása után a "buy retatrudite" (retatrudit vásárlása) Google-keresésre a legfelső találat egy GorillaHealing.com hirdetés volt.

Előzmény nélküli, hogy a klinikai vizsgálatok késő szakaszában lévő gyógyszert ilyen botrányosan hirdessenek eladásra online

– idézte a lap George Karavetsos jogászt, aki korábban az FDA bűnügyi vizsgálatok irodáját vezette. Az engedélyezetlen gyógyszerek eladásának segítői bűnügyi retorzióval nézhetnek szembe – tette hozzá.