A Facebook anyavállalata, a Meta Platforms, valamint az International Business Machines (IBM) vezetésével több mint 40 amerikai technológiai óriás új iparági csoportot alapított, hogy biztonságosabb, nyílt forráskódú mesterséges intelligenciákat fejlesszenek – írta a Bloomberg.

Az új vállalati szövetségben Szilícium-völgy technológiai óriásai is részt vesznek.

Fotó: Shutterstock

Az AI Alliance elnevezésű koalíció a keddi közleményük szerint a mesterséges intelligencia technológiájának felelős fejlesztésére összpontosít majd, ahol nagyobb hangsúlyt fektetnének a biztonsági és a védelmi eszközökre, ami eddig hiányzott az ágazatból.

Az ágazati szövetség emellett arra is törekedne, hogy megnövelje a nyílt forráskódú AI-modellek számát – az egyes vállalatok által szabadalmaztatott rendszerek helyett –, együttműködve a tudományos kutatókkal és a hardver-fejlesztőkkel.

Abban hiszünk, hogy a mesterséges intelligenciákat, amelyek elképesztően összetett rendszerekre alapulnak, csak nyíltan érdemes fejleszteni, hogy minél több ember férhessen hozzá azok előnyeihez. Enélkül ugyanis elfelejthetjük a gyors innovációt

– írta Nick Clegg, a Meta globális ügyekért felelős elnöke a közleményben. A vállalat az elmúlt hónapokban egy sor nagy nyelvi modellekre alapuló AI-t adott ki nyílt forráskóddal, amelyekre egy sor új chatbot fejlesztése alapult.

Pimasz chatbotokat fejleszt a Meta A Meta a napokban tervezi elindítani a személyiséggel rendelkező mesterséges intelligenciával működő chatbotját. A vállalat célcsoportja főként a fiatal korosztály, akik a leginkább fogékonyak a technikai újításokra.

A csoport a jövőben egy irányító testületet és egy technológiai felügyelő bizottságot is létre akar hozni, valamint képzési programokat is elindítanának, hogy minél több szakembert vonzzanak be a fiatal, de gyorsan növekvő területre.

A Meta és az IBM mellett olyan ágazati óriások vesznek részt az új szövetségben, mint az Oracle, az Intel, az Advanced Micro Devices (AMD) és a Stability AI, hozzájuk a Notre-Dame Egyetem és a Mass Open Cloud Alliance kutatói is csatlakoznak.

A cégek listájáról érdekes módon hiányzik az OpenAI, amely a ChatGPT kifejlesztésével az ágazat úttörőjévé és arcává vált.

Ez azonban valószínűleg az elmúlt hetek belső káoszával magyarázható, ami Sam Altman kirúgásával, a dolgozók fellázadásával, majd pedig a vezérigazgató visszavételével ért véget – felerősítve a globális vitát arról, hogy a vállalatoknak mennyire kell átláthatónak lenniük a nagy teljesítményű mesterséges intelligenciák fejlesztése során.