A CNN szerint a BYD nem véletlenül választotta Magyarországot: azzal, hogy a kínai elektromosautó-gyártó nálunk nyitott új üzemet, könnyen megkerülheti a magas vámokat és csökkenthetik a geopolitikai feszültségeket. A cikk emlékeztet: az ázsiai cég már az 1998-as rotterdami leányvállalatának megalapítása óta fokozatosan építi nemzetközi jelenlétét, így nem új keletű a globális terjeszkedése.

Az olcsó munkaerő és az alacsony energiaköltségek miatt jöhet Szegedre a BYD.

Fotó: Shutterstock

Magyarországon és Indonéziában lesz BYD-gyár, felkészül Mexikó

A héten a BYD teherhajója 7 ezer elektromos járművel a fedélzetén elindult Európa felé Kínából, ráadásul nemcsak Magyarországon, Indonéziában, de Mexikóban is új üzemet húz fel. A lépés meglehetősen fajsúlyos a globális piacon, hiszen ezzel a BYD megelőzheti a Teslát, amely 2023-ig egyértelműen a világ vezető elektromosautó-gyártója volt. Ennek a stratégiának a kulcsa Magyarország és Mexikó, amelyeket az európai és észak-amerikai piacok kapujának tekintek a kínai óriásnál.

A BYD decemberben jelentette be, hogy Szegeden hozza létre első európai gyárát, amelyet a magyar kormány az ország egyik legjelentősebb beruházásaként üdvözölt.

Orbán Viktor miniszterelnök megjegyezte, hogy a beruházás több ezer munkahelyet teremt Szegeden. Eközben a BYD egy mexikói gyár terveit is fontolgatja, bár ezt még nem erősítették meg.

„Két dolgot vállalt a kormány a BYD tervezett szegedi beruházása kapcsán: az infrastruktúra fejlesztésére 47-48 milliárd forintot fordít, illetve ígért állami támogatást is, amelynek összegét akkor hozzuk nyilvánosságra, amikor azt jóváhagyja az Európai Bizottság” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Az is kiderült, hogy mintegy 192 milliárd forintos alaptőkével az elektromosautó-gyár mögötti vállalat, a BYD Auto Hungary Kft. is bejegyzésre került – ez az összeg a város éves költségvetésének a kétszerese.

A CNN-nek nyilatkozó Matthias Schmidt, a Schmidt Automotive Research céget vezető európai autóipari elemzője szerint a szegedi létesítménnyel a BYD szabadkereskedelmi hozzáféréshez jut, és nemcsak a hosszú ideje Kína kereskedelmi partnerének számító Magyarországhoz, hanem az többi tagországához is. Schmidt kiemelte: a döntő faktor mégis az lehetett, hogy

nálunk olcsóbb a munkaerő és alacsonyabbak az energiaköltségek olyan autós nagyhatalmakhoz képest, mint Franciaország vagy Németország.

Az írás kitér arra is, hogy a BYD elkerülheti az importált autókra kivetett 10, továbbá a folyamatban lévő uniós vizsgálatok utáni esetleges további vámokat, bár a szakértő úgy véli, a kínai elektromosautó-gyártó ennek ellenére is el tudja majd kerülni, hogy többet kelljen fizetnie.