Négynapos munkahét: újabb magyar cég vezeti be, több száz alkalmazottat érint

A PwC Magyarország a könyvvizsgálati üzletágában idén nyáron pilot jelleggel négynapos munkahetet vezet be. Június elejétől augusztus végéig a vállalat 280 munkatársa csak hétfőtől csütörtökig fog dolgozni. A pilotban az audit tevékenységet folytató csapatok vesznek részt – tudatta a Világgazdasággal a társaság.

Június elejétől augusztus végéig a PwC Magyarország 280 munkatársa csak hétfőtől csütörtökig fog dolgozni.

Csak a munkaidő-beosztás változik, az alapbér nem

Mint írják, a négynapos nyári munkahét, vagyis a nyári háromnapos hosszú hétvégék bevezetésével a szervezet célja, hogy segítse munkavállalóit a feltöltődésben és az egészséges munka-magánélet egyensúly kialakításában. A PwC a nyári, 32 órás munkaheteket munkaidőkeret alkalmazásával és munkaidő-átcsoportosítással valósítja meg, így

a munkavállalóknak csak a munkaidő-beosztása változik, az alapbére nem.

Közleményükben hangsúlyozzák: a négynapos munkahét nemcsak munkaszervezési, de kulturális kérdés is. A vállalat menedzsmentje a kollégák igényeihez igazodva évek óta igyekszik minél rugalmasabb kereteket biztosítani, többek között a home office lehetőségével és a hibrid munkavégzéssel. Kiemelik: a munkaidő-rugalmasság a munkaerő-megtartás és -bevonzás szempontjából is kulcsfontosságú, ezeket alátámasztja a PwC 2023-as Munkaerőpiaci preferencia felmérés kutatása is.

Mental Health-program, nyári bermuda-napok, kiterjesztett apasági szabadság

„Stratégiai célunk a munkavállalói élmény növelése, hogy egy vonzó, szerethető vállalatot építsünk, ahol nem csak kimagasló szakmai fejlődésre van lehetőség, hanem ahová jó tartozni is. Folyamatos párbeszédben vagyunk a munkavállalókkal,

odafigyelünk a visszajelzéseikre,

az igényeikre és

ezek mentén alakítjuk a rugalmas munkavégzési kereteinket,

a juttatásainkat,

a képzéseinket vagy

akár az irodai környezetet.

Így született meg az elmúlt években többek között a Mental Health-programunk, illetve bevezettük a nyári bermuda-napokat és a kiterjesztett apasági szabadságot is” – mondta Radványi László, a PwC könyvvizsgálati üzletágának vezetője.

Ahogy korábban más négynapos munkahét-pilotot folytató cégek, így a PwC is folyamatosan monitorozza, méri, elemzi az újítás hatását, és ezt követően dönt majd annak további alkalmazásáról. A megközelítés alapvetően különbözik a korábban látott piaci megoldásoktól, mert a társaság munkaidő-átcsoportosítással, és nem munkaidő-csökkentéssel alakítja ki a négynapos nyári munkarendet.

Javítanának a munka-magánélet egyensúlyán

Radványi László hozzátette: „A négynapos munkahét gondolata is munkavállalói visszajelzések hatására vetődött fel annak érdekében, hogy javítsuk a munka-magánélet egyensúlyát és megfeleljünk a megváltozott munkavállalói elvárásoknak. Ezért döntöttünk úgy, hogy belevágunk és bízunk benne, hogy a négynapos nyári munkahetek is segítenek a feltöltődésben és a testi-lelki egyensúlyunk megőrzésében.“

A Telekomnak nem jött be a négynapos munkahét

A Magyar Telekom még 2022 nyarán indította el pilot programját a négynapos munkarend tesztelésére. A vállalat beszámolója szerint az alkalmazottaik egy része akadály nélkül oldotta meg a feladatokat az intenzívebb négy nap alatt, de közben egyértelművé vált, hogy többségük munkája jellege, vagy élethelyzete miatt nem tudott ebben a modellben kellő hatékonysággal dolgozni. A telekommunikációs cég arra a következtetésre jutott, hogy a négy- és az ötnapos munkarend párhuzamos működése hosszú távon üzleti kockázatokat jelentene.