Elstartolt a Max, ahol az olimpiát is nézhetjük

Hazánkban is elérhetővé vált az HBO Max utódja, a Max, amihez nem kell mást tennünk, mint letölteni az applikációt és bejelentkezni a már meglévő HBO Max-fiókunkkal. A Max legnagyobb újdonsága, hogy már elérhetővé teszi a Discovery tartalmait is, valamint a nyári olimpiát is itt nézhetjük majd.

2024.05.21. 18:57 | Szerző: Gergely Máté