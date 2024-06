Lázár Jánostól várnak segítséget a túlmunkát végzett MÁV-dolgozók

A MÁV-ot felügyelő Lázár János építési és közlekedési miniszternek írt levélben kéri a Vasutasok Szakszervezete (VSZ), hogy járjon el a vasúttársaság azon közel 600 munkavállalójának járó pénz kifizetésében, akiknek a MÁV tartozik.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI



BB-vasút, röszkei átkelő, székházköltöztetés

„A MÁV-nak már tavaly decemberben mindenkit ki kellett volna fizetnie, de húzódik az ügy. Többszöri sürgetésünkre adott válasza szerint arra vár, hogy a társaságot felügyelő miniszter hozzájáruljon a kifizetéshez” – válaszolt a Világgazdaságnak Meleg János, a VSZ elnöke.

Elmondása szerint fejenként legalább 300-600 ezer forintról van szó, mert egy-egy dolgozó más-más munkát végzett, és volt, aki több projektben is részt vett. Ezek közé tartoztak a Budapest–Belgrád vasúti beruházáshoz és a röszkei határátkelő átépítéséhez kapcsolódó feladatok. Ezek a MÁV-alkalmazottak most is dolgoznak munkaidőn túl az érintett feladatokon, de még nincs szerződésük.

Meleg Jánost a Világgazdaság a VSZ által kiadott közlemény miatt kereste meg.

A közlemény szerint olyan MÁV-dolgozók is vannak, akik már évek óta várják azt a pénzt, amiért a szabadidejükben hivatalosan megdolgoztak a MÁV-nál.

Nemcsak a székház költöztetésében külön megállapodás alapján feladatot vállaló dolgozóinak tartozik még a megállapodott vállalási díj kifizetésével a cégvezetés, hanem olyanoknak is, akik 2023-ban vagy még korábban szerződtek pluszmunkára a MÁV-val. A Vasutasok Szakszervezete többször követelte az érintettek jogos pénzét, ám ígéreteknél többet nem kaptak a vezetőségtől. A VSZ megelégelte a méltatlan bánásmódot, s miután a napokban ismét – sokadszorra – felvetett problémára megint a szokásos „megvizsgáljuk, mit tehetünk” válasz érkezett, úgy döntött, Lázár János minisztertől kér segítséget a 600 hoppon maradt vasutas számára.

Ezek a kollégák maradéktalanul teljesítették a szerződésben foglalt munkát, ezért jogosan elvárják, hogy határidőre megkapják a szintén szerződésben rögzített ellenértéket

– érvel a miniszternek írt levelében is Meleg János.

A VSZ elnöke végtelenül felháborítónak tartja, hogy a fizetés halogatásával megalázó helyzetbe hozza a cég éppen azokat, akik a vasút iránti lojalitásból hajlandók voltak a vállalat számára fontos és sürgős munkákat a szabadidejükben elvégezni.

Lázár János döntését várják a MÁV-alkalmazottak

Az elnök levelében leszögezte: reméli, Lázár János is fontosnak tartja, hogy az elvégzett munkáért mielőbb – bár már így is eléggé megkésve – jogos pénzükhöz jussanak az érintett vasutasok. Meleg János szerint ugyanis az ilyen bánásmód miatt egyre többen veszíthetik el a cég iránti lojalitásukat. Márpedig hűséges, kitartó és jól dolgozó, nagy szaktudású emberekre soha nem volt annyira szüksége a vasútnak, mint éppen most, amikor a miniszterelnök az ágazat forradalmi modernizációját készíti elő – szögezte le a VSZ elnöke.

A Világgazdaság természetesen megkereste a MÁV-ot is, amely azt írta: „A MÁV Zrt. ezúttal sem marad adósa a munkatársainak: minden megrendelt és elvégzett munkát – a teljesítésigazolás és a kifizetés jóváhagyása után – kifizetünk az arra jogosult munkatársaknak. Nincsenek olyan, a költözéssel összefüggő megállapodásaink, amelyeket ne teljesítettünk volna az irányukba.”