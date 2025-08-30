Deviza
EUR/HUF396.51 0% USD/HUF339.33 0% GBP/HUF458.3 0% CHF/HUF423.91 0% PLN/HUF93 0% RON/HUF78.15 0% CZK/HUF16.21 0% EUR/HUF396.51 0% USD/HUF339.33 0% GBP/HUF458.3 0% CHF/HUF423.91 0% PLN/HUF93 0% RON/HUF78.15 0% CZK/HUF16.21 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
The,Chinese,Flag,And,The,Eu,Flag,Are,Both,Made szankciók
Huawei
hírszerzés
Washington
kínai techszektor
stratégiai autonómia
Spanyolország
hálózatfejlesztés
Európai Unió

Meg merték csinálni: Európa csúnyán átverte Kína legfontosabb óriáscégét, pont úgy, ahogy Amerika akarta – Peking válasza pusztító lehet

A döntés mögött uniós és amerikai biztonsági aggályok, valamint a spanyol kormány „stratégiai autonómiára” való hivatkozása áll. Az utolsó pillanatban állította le Madrid azt a 10 millió eurós szerződést, amely a kínai Huawei csúcstechnológiás optikai eszközeit vitte volna be a spanyol közszolgáltatói hálózatba.
VG
2025.08.30., 06:28
Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

A spanyol kormány közvetlenül a szerződés aláírása előtt avatkozott közbe, hogy megakadályozza a Huawei optikai berendezéseinek telepítését egy 16 ezer kilométeres országos hálózatban. A beruházás nemcsak civil, hanem védelmi célokat is szolgált volna, hiszen a „RedIRISNOVA" nevű hálózat a védelmi minisztériumhoz tartozó intézményeket is lefedte volna – írta a South China Morning Post.

Huawei Store in Chongqing
Az utolsó pillanatban állította le Madrid azt a 10 millió eurós szerződést, amely a kínai Huawei csúcstechnológiás optikai eszközeit vitte volna be a spanyol közszolgáltatói hálózatba / Fotó: NurPhoto via AFP

A madridi digitalizációs minisztérium az utolsó pillanatban fújta le az ügyletet, arra hivatkozva, hogy 

a kormány digitális stratégiája és stratégiai autonómiája nem egyeztethető össze a kínai technológiai óriás jelenlétének erősítésével.

Az ügy nem előzmény nélküli: júliusban a belügyminisztérium 12,3 millió eurós szerződést ítélt oda a Huaweinek a titkosított lehallgatások infrastruktúrájának kiépítésére.

Ez Washingtonban felháborodást váltott ki, több kongresszusi képviselő pedig odáig ment, hogy az amerikai hírszerzésnek korlátoznia kellene a Spanyolországgal megosztott információk körét, amíg Madrid nem fordít hátat a kínai gyártónak.

Az Európai Bizottság szintén régóta figyelmezteti a tagállamokat a „magas kockázatú beszállítókra”. Már a 2020-as 5G-ellenőrző keretrendszer is szigorúbb hozzáállást sürgetett, 2023-ban pedig a brüsszeli testület nyíltan felszólította a tagállamokat, hogy szorítsák ki a Huaweit és a ZTE-t. A 27 uniós ország közül eddig mindössze 11 élt a törvényi lehetőséggel a kínai cégek kiszorítására.

Eltűnhet a Huawei Európából?

A nyomás fokozódik, hiszen Németország – az EU legnagyobb gazdasága – már megkezdte a Huawei-eszközök fokozatos eltávolítását, 2029-ig teljes kivezetéssel. Ezzel Madrid döntése egyértelmű jelzés: a spanyol kormány, ha késve is, de egyre inkább igazodik a szövetségesek elvárásaihoz.

A Huaweit eközben Brüsszelben korrupciós botrányok is sújtják, miközben a vállalat igyekszik fenntartani piaci részesedését. A mostani madridi visszakozás jól mutatja, hogy a kínai technológiai jelenlét sorsa Európában egyre inkább politikai, és nem pusztán gazdasági kérdés.

Úgy megszégyenítette Peking az amerikai Nvidiát, hogy a részvény zuhan – a kínai riválisok pezsgőt bontottak

Eddig is halmozódtak az eladatlan készletek. Az Nvidia csipjei nemzetbiztonsági aggályokat keltenek Pekingben.

 

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
761 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
hírszerzés

Meg merték csinálni: Európa csúnyán átverte Kína legfontosabb óriáscégét, pont úgy, ahogy Amerika akarta – Peking válasza pusztító lehet

A döntés mögött uniós és amerikai biztonsági aggályok, valamint a spanyol kormány „stratégiai autonómiára” való hivatkozása áll.
2 perc
Donald Trump

Ez lehet a vége, Trump kimondta: kínai katonák vonulhatnak be Ukrajnába – Putyin örül

Az ötlet Moszkvától származik, Kijev és Európa azonban mereven ellenzi.
2 perc
elektromos autók

Kína ledobta a bombát az európai autóiparra: filléres elektromos autót mutatott be – húsz perc alatt tölt fel

Az alapmodell ára 68 800 jüantól, vagyis mintegy 3,5 millió forintról indul, a csúcsverzió pedig félszilárdtest-akkumulátorral érkezik még idén.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu