Meg merték csinálni: Európa csúnyán átverte Kína legfontosabb óriáscégét, pont úgy, ahogy Amerika akarta – Peking válasza pusztító lehet

A spanyol kormány közvetlenül a szerződés aláírása előtt avatkozott közbe, hogy megakadályozza a Huawei optikai berendezéseinek telepítését egy 16 ezer kilométeres országos hálózatban. A beruházás nemcsak civil, hanem védelmi célokat is szolgált volna, hiszen a „RedIRISNOVA" nevű hálózat a védelmi minisztériumhoz tartozó intézményeket is lefedte volna – írta a South China Morning Post.
A madridi digitalizációs minisztérium az utolsó pillanatban fújta le az ügyletet, arra hivatkozva, hogy
a kormány digitális stratégiája és stratégiai autonómiája nem egyeztethető össze a kínai technológiai óriás jelenlétének erősítésével.
Az ügy nem előzmény nélküli: júliusban a belügyminisztérium 12,3 millió eurós szerződést ítélt oda a Huaweinek a titkosított lehallgatások infrastruktúrájának kiépítésére.
Ez Washingtonban felháborodást váltott ki, több kongresszusi képviselő pedig odáig ment, hogy az amerikai hírszerzésnek korlátoznia kellene a Spanyolországgal megosztott információk körét, amíg Madrid nem fordít hátat a kínai gyártónak.
Az Európai Bizottság szintén régóta figyelmezteti a tagállamokat a „magas kockázatú beszállítókra”. Már a 2020-as 5G-ellenőrző keretrendszer is szigorúbb hozzáállást sürgetett, 2023-ban pedig a brüsszeli testület nyíltan felszólította a tagállamokat, hogy szorítsák ki a Huaweit és a ZTE-t. A 27 uniós ország közül eddig mindössze 11 élt a törvényi lehetőséggel a kínai cégek kiszorítására.
A nyomás fokozódik, hiszen Németország – az EU legnagyobb gazdasága – már megkezdte a Huawei-eszközök fokozatos eltávolítását, 2029-ig teljes kivezetéssel. Ezzel Madrid döntése egyértelmű jelzés: a spanyol kormány, ha késve is, de egyre inkább igazodik a szövetségesek elvárásaihoz.
A Huaweit eközben Brüsszelben korrupciós botrányok is sújtják, miközben a vállalat igyekszik fenntartani piaci részesedését. A mostani madridi visszakozás jól mutatja, hogy a kínai technológiai jelenlét sorsa Európában egyre inkább politikai, és nem pusztán gazdasági kérdés.
