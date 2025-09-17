Deviza
Történelmi baleset: összeütközött két repülőautó, a kínai gyártó hallgat – sokkal nagyobb baj is lehetett volna

A hivatalos ok egyelőre ismeretlen, de a baleset rávilágít a repülő autók kockázataira. Két Xpeng Aeroht repülőautó ütközött össze a csangcsuni légibemutató főpróbáján, egy utas megsérült.
VG
2025.09.17., 22:15

Két Xpeng Aeroht elektromos repülőautó ütközött össze és zuhant le a csangcsuni repülőnap főpróbáján szeptember 16-án. Egy utast kórházba szállítottak, de nincs életveszélyben. A baleset árnyékot vet a szeptember 19-én kezdődő bemutatóra.

Hong Kong Xpeng Debut repülőautó
Két Xpeng Aeroht repülőautó ütközött össze a csangcsuni légibemutató főpróbáján, egy utas megsérült / Fotó: NurPhoto via AFP

A CarNewsChina értesülései alapján a két eVTOL jármű a Changchun Air Show gyakorló repülése közben ütközött. A pontos ok egyelőre nem ismert, mivel a Xpeng Aeroht hivatalosan nem kommentálta az esetet. 

A vállalat történetében eddig kevés komolyabb incidens látott napvilágot, ezért a mostani baleset kiemelt figyelmet kapott.

Xpeng Aeroht, a Xpeng repülő autókat fejlesztő részlege, 2013 óta dolgozik moduláris és billenőrotoros repülő járműveken. A cég tavaly nagy feltűnést keltett a Land Aircraft Carrier (LAC) nyilvános bemutatójával, amelyből több mint kétezer darabot rendeltek, darabonként közel kétmillió jüanos (mintegy 281 ezer dolláros) áron. Szeptember 11-én a LAC különleges repülési engedélyt is kapott az Egyesült Arab Emírségekben.

A mostani baleset tehát érzékeny pillanatban érte a céget: mindössze három nappal a nyilvános bemutató előtt. Elemzők szerint a főpróba során történt incidens figyelmeztetés lehet a jövőbeli szabályozóknak és a befektetőknek is, hiszen a repülő autók piaca nemcsak technológiai, hanem biztonsági kihívásokkal is szembenéz.

Mi okozhatta a repülőautó-balesetet?

Az Aeroht eVTOL-jai 300-500 méteres magasságban repülnek, egyetlen karral irányíthatók, és teljes töltéssel öt-hat felszállást képesek teljesíteni. A gépek autonóm és manuális módban is működhetnek, ami felveti a kérdést: szoftverhiba, navigációs probléma vagy emberi tényező okozta a mostani ütközést?

A szerencse az incidensben, hogy mindez nem a nagyközönség előtt történt, így nézők nem sérültek meg. Az viszont biztos, hogy a szeptember 19-én kezdődő bemutatón minden szem a Xpeng biztonsági protokolljaira fog szegeződni.

Kibukott a valóság a kínai elektromos autóról: titkolták, mekkora baj van vele, de végül elismerték – tömeges visszahívást jelentettek be

A hiba komoly biztonsági kockázatot jelenthetett az utakon. Az Xpeng szeptember 15-től hivatalosan is visszahívja közel 48 ezer P7+ modelljét, miután kiderült: eddig titokban javították a kormányhibát.

 

