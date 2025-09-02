Itt a lista: top külföldi franchise-ok érkeznek Magyarországra, visszatér a magyarok egyik kedvence is

Magyar vállalkozók, befektetők, illetve franchise-vevők számára tett közzé felhívást a budapesti amerikai nagykövetség.

Huszonhárom évvel a távozása után újra Magyarországra jönne a Wendy’s gyorsétteremlánc / Fotó: Mahmoud Suhail / Shutterstock

A budapesti képviselet az Amerikai Kereskedelmi Irodával, a Magyar Franchise Szövetséggel és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben exkluzív szemináriumot szervez, amelyen bemutatja a legeredményesebb és legjobban felfuttatható amerikai franchise-márkákat, amelyek készen állnak a magyar piacra lépésre.

Az eseményen a következő amerikai márkák képviselőivel lehet találkozni:

United Franchise Group – Transworld

The Wendy’s Company

Pizza Inn

Blaze Pizza

Russo’s New York Pizzeria

Vocelli Pizza

Velvet Taco

Barberitos

Darden Restaurants – Olive Garden

Renue Systems

Mobile Outfitters

A szeptember 16-ra meghirdetett exkluzív szeminárium pontos helyszínéről később számolnak be.

Több világhírű franchise érkezik Magyarországra

Huszonhárom évvel a távozása után újra Magyarországra jönne a Wendy’s gyorsétteremlánc. A vállalat franchise-hálózatban működik, az éttermek mintegy 95 százaléka franchise-partnerek kezében van. Ez az arány a 2000-es években még 75–80 százalék között mozgott. Magyarországról 2002-ben távoztak.

Bár működő éttermeinek száma alapján a vállalat nem fért fel a legnagyobb gyorsétteremláncok top 10-es listájára 2024-ben, de nem sokkal maradt le, miközben a bevétele 14,5 milliárd dollárt ért el.

Nemrég arról is írt a Világgazdaság, hogy új gyorsétteremlánc érkezik hazánkba ősszel. Kizárólagos megállapodást kötött a Popeyes márka magyarországi bevezetéséről a Fusion Group Zrt. és a Popeyes. A New Orleans-i eredetű, csirkéjéről híres étteremhálózat első hazai étterme Budapesten nyílik meg hamarosan.

A Popeyes a Restaurant Brands International, Inc. leányvállalata, amely a világ egyik legnagyobb gyorsétteremlánca, több mint 40 milliárd dolláros éves hálózatszintű forgalommal és több mint 30 ezer étteremmel több mint 100 országban.

Az elmúlt hónapokban Tóth Máté és Tóth Simon több Simon’s Burgert nyitottak országszerte. A testvérpár Szlovákiában nyitja meg az első külföldi Simon’s Burger éttermet még idén októberben.