Kína a legjobbaktól tanul: az amerikaiak bevált módszerével zsarolja a világot a ritkaföldfémekkel

Jelentősen visszaesett a ritkaföldfém mágnesek kínai exportja szeptemberben az Európai Unióba és az Egyesült Államokba is, már az előtt, hogy Peking újra szigorította a ritkaföldfémek kivitelét. Ez ismét az ellátási láncok felborulásával fenyeget Kína monopolhelyzete miatt.

A ritkaföldfémek kiemelt témaként szerepelnek majd a két elnök, Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozójának napirendjén / Fotó: AFP

A Reuters tudósítása szerint a teljes kínai ritkaföldfémmágnes-kivitel 6,1 százalékkal, 6146-ról 5774 tonnára zuhant a múlt hónapban az augusztusihoz képest. Ezen belül

az EU-ba irányuló export 2582-ről 2461 tonnára,

az Egyesült Államokba irányuló pedig 590-ről 421 tonnára esett vissza.

A tavaly szeptemberihez képest az export így is 17,5 százalékkal emelkedett, az év első kilenc hónapjában azonban éves bázison 7,5 százalékkal csökkent, vagyis

nagyon élesek a kilengések.

A ritkaföldfémek és a belőlük készült mágnesek Kína legerősebb fegyvere, amelyet nem fél használni. Áprilisban és májusban Peking már korlátozta a kivitelt, aminek súlyos hatása volt, rövid időn belül több európai autóipari beszállítóüzem és gyártósor leállt.

Ugyanez történhet meg most is, figyelmeztetett az európai kereskedelmi kamara, miután Peking újabb drámai korlátozásokat jelentett be, amelyek azt célozzák, hogy a világ fegyvergyártói ne jussanak hozzá a létfontosságú alapanyaghoz. A lépés nem csupán az amerikai, hanem az európai cégeknek, például a Rheinmetallnak is gondot okoz.

Kína tudja, milyen erős adut jelentenek a ritkaföldfémek

A szeptemberi visszaesés három hónapos növekedés után következett be; az utóbbi az amerikai–kínai kereskedelmi tűzszünet megkötésének volt köszönhető. „A ritkaföldfém mágnesek kivitelének éles kilengései azt mutatják, hogy Kína tisztában van vele, milyen kulcsfontosságú adut tart a kezében a kereskedelmi tárgyalásokon” – nyilatkozta a brit hírügynökségnek Chim Lee, az Economist Intelligence Unit vezető elemzője.

Kína kihasználja a monopolhelyzetét / Fotó: AFP

Egyetért vele Dan Wang, az Eurasia Group kínai igazgatója, aki szerint is „rendkívül hatékony eszköz Kína képessége a ritkaföldfémexport korlátozására”. Az ilyen intézkedések nemcsak a termelést zavarják meg, hanem

fokozzák a kritikus ipari alapanyagokhoz való hozzáférés körüli bizonytalanságot is, és növelik a Kínától való függőséget.

„A világnak alkalmazkodnia kell Kína irányítási stílusához”, vélekedett, ami nem lesz könnyű, mivel a nyugati országok számára újdonság, hogy engedelmeskedjenek a másik oldalnak.