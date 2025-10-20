Kína a legjobbaktól tanul: az amerikaiak bevált módszerével zsarolja a világot a ritkaföldfémekkel
Jelentősen visszaesett a ritkaföldfém mágnesek kínai exportja szeptemberben az Európai Unióba és az Egyesült Államokba is, már az előtt, hogy Peking újra szigorította a ritkaföldfémek kivitelét. Ez ismét az ellátási láncok felborulásával fenyeget Kína monopolhelyzete miatt.
A Reuters tudósítása szerint a teljes kínai ritkaföldfémmágnes-kivitel 6,1 százalékkal, 6146-ról 5774 tonnára zuhant a múlt hónapban az augusztusihoz képest. Ezen belül
- az EU-ba irányuló export 2582-ről 2461 tonnára,
- az Egyesült Államokba irányuló pedig 590-ről 421 tonnára esett vissza.
A tavaly szeptemberihez képest az export így is 17,5 százalékkal emelkedett, az év első kilenc hónapjában azonban éves bázison 7,5 százalékkal csökkent, vagyis
nagyon élesek a kilengések.
A ritkaföldfémek és a belőlük készült mágnesek Kína legerősebb fegyvere, amelyet nem fél használni. Áprilisban és májusban Peking már korlátozta a kivitelt, aminek súlyos hatása volt, rövid időn belül több európai autóipari beszállítóüzem és gyártósor leállt.
Ugyanez történhet meg most is, figyelmeztetett az európai kereskedelmi kamara, miután Peking újabb drámai korlátozásokat jelentett be, amelyek azt célozzák, hogy a világ fegyvergyártói ne jussanak hozzá a létfontosságú alapanyaghoz. A lépés nem csupán az amerikai, hanem az európai cégeknek, például a Rheinmetallnak is gondot okoz.
Kína tudja, milyen erős adut jelentenek a ritkaföldfémek
A szeptemberi visszaesés három hónapos növekedés után következett be; az utóbbi az amerikai–kínai kereskedelmi tűzszünet megkötésének volt köszönhető. „A ritkaföldfém mágnesek kivitelének éles kilengései azt mutatják, hogy Kína tisztában van vele, milyen kulcsfontosságú adut tart a kezében a kereskedelmi tárgyalásokon” – nyilatkozta a brit hírügynökségnek Chim Lee, az Economist Intelligence Unit vezető elemzője.
Egyetért vele Dan Wang, az Eurasia Group kínai igazgatója, aki szerint is „rendkívül hatékony eszköz Kína képessége a ritkaföldfémexport korlátozására”. Az ilyen intézkedések nemcsak a termelést zavarják meg, hanem
fokozzák a kritikus ipari alapanyagokhoz való hozzáférés körüli bizonytalanságot is, és növelik a Kínától való függőséget.
„A világnak alkalmazkodnia kell Kína irányítási stílusához”, vélekedett, ami nem lesz könnyű, mivel a nyugati országok számára újdonság, hogy engedelmeskedjenek a másik oldalnak.
Az Egyesült Államok évtizedek óta használja ezt a módszert
Az elmúlt öt hónapban Németország, Dél-Korea, Vietnám, az Egyesült Államok és Mexikó voltak a kínai ritkaföldfém mágnesek exportjának legnagyobb piacai.
Donald Trump amerikai elnök a ritkaföldfémeket a három legfontosabb követelései közé sorolja a Kínával kötött kereskedelmi tűzszünet folytatásához, Peking azonban semmi jelét nem mutatja annak, hogy meghátrálna, és ragaszkodik ahhoz, hogy összhangban vannak más nagy gazdaságok intézkedéseivel az új, szélesebb körű korlátozások, amelyek néhány nappal a vámfegyverszünet november 10-i lejárta előtt lépnek hatályba.
Ez valóban így is van:
az Egyesült Államok évtizedek óta kiterjeszti az amerikai jog hatályát a külföldön gyártott termékekre,
és rendszeresen korlátozza ezáltal Kína hozzáférését bizonyos, az Egyesült Államokon kívül gyártott amerikai technológiákhoz még akkor is, ha azok külföldi vállalatok kezében vannak.
„Kína a legjobbaktól tanul” – ismerte ez az AP amerikai hírügynökségnek Neil Thomas, az Asia Society Policy Institute Kína-elemző központjának munkatársa. „Peking Washington stratégiáját másolja, mert megtapasztalta, milyen hatékonyan korlátozhatják az amerikai exportellenőrzések a gazdasági fejlődését és politikai döntéseit” – tette hozzá.