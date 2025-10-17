Románia magyar megoldás átvételével büszkélkedik, a MOHU kreatívjai dörzsölgethetik a markukat
Más műfaj begyűjteni az italcsomagolásokat nagyvárosok áruházaiban, mint a kis boltok uralta vidéki településeken, és az utóbbi feladattal meggyűlt Románia baja. Körbenéztek, és nem kellett messzire menniük: megtetszett nekik a Magyarországon alkalmazott megoldás, kísérleti jelleggel a nyáron be is vezették, és az egész országra kiterjeszthetik – számol be róla az Adevarul. A települési szilárd hulladék begyűjtéséért és kezeléséért felelős MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. kreatív megoldásairól lapunk is többször beszámolt korábban – lehet, hogy ez egy nagy karrier kezdete?
A visszaváltó rendszerek sebesen elterjednek az Európai Unióban, de sokkal könnyebb kiépíteni őket a nagy üzlethálózatokban, mint a kistelepüléseken, és ezt a feladatot nem is tudta megoldani a begyűjtésre létrehozott román non-profit vállalat, a RetuRO SGR, amíg rá nem találtak a magyar mintára.
A figyelmünket arra összpontosítjuk – mondta az Agerpres jelentése szerint egy szakmai vitán Anca Marinescu, a RetuRO SGR vállalati kapcsolatokért és kommunikációért felelős menedzsere –, hogy a rendszert a vidéki területeken is elérhetővé tegyük, ahol nincsenek nagy kiskereskedelmi láncok, nincsenek automata visszaváltó gépek, és ahol ideális esetben a gyűjtést a kisboltokban, kézi módon kellene megvalósítani.
Ez az oka annak is, hogy augusztustól a kereskedelmi területen dolgozó kollégáim egy olyan megoldást azonosítottak, amely már működik Magyarországon: egy nagy teherautó, amely mozgó módon gyűjti be a csomagolásokat a vidéki kis kereskedőktől
– tette hozzá.
A megoldást kísérleti jelleggel kilenc romániai megyében vezették be, és az év végéig még egyet hozzácsapnak. A technikai és a működtetéshez szintén elengedhetetlen fenntartható pénzügyi konstrukciót is kidolgozták. A kereskedők egy héten belül megkapják a betétdíjakat és a kezelési díjat is.
Románia az egész országra kiterjesztheti a mobil visszaváltást
A döntés a rendszer kiterjesztéséről az egész országra még nem született meg, de abból, hogy a kísérlettel elbüszkélkedtek, arra lehet következtetni, hogy jól halad az ügy.
Ezek a gépek tulajdonképpen olyan visszaváltó automaták, mint amilyeneket mi, fogyasztók használunk, csak éppen a kiskereskedők számára készültek
– magyarázta Anca Marinescu. "Ez volt az az idei megoldás, amit kitaláltunk. Az év végén mérleget vonunk, megnézzük, mennyire működött jól, hány kis kiskereskedő csatlakozott a betétdíjas visszaváltási rendszerhez ennek a megoldásnak a bevezetése nyomán, és azt is felmérjük, hogy a megoldás kiterjeszthető-e az egész országra” – tette hozzá.
A MOHU minden létező szegmensre rákattant a piacon
A jó példa a román esetből láthatóan rendkívül gyorsan terjed. Mobil hulladékgyűjtő flották járják hamarosan az országot – csak egy éve, hogy erről írt a Világgazdaság.
A vendéglátóegységekhez és akár cégekhez is házhoz megy a visszaváltás – számolt be a MOHU honlapja idén tavasszal.
A mobil visszaváltó jármű egyedi, magyar fejlesztés, amelynek köszönhetően nem csak az italcsomagolások begyűjtése válik gyorsabbá, de a regisztrált vállalkozások is hamarabb hozzájutnak a nekik járó összeghez. A MOHU a kisboltoknak és a vendéglátóipari egységeknek egyaránt zsákokat, valamint rolli kocsit biztosít az italcsomagolások gyűjtésére, így a tárolási helyigény mindössze egy nagyobb hűtő alapterületével egyezik meg – írta ugyanott a MOHU.
Utánanéztünk más országok megoldásainak, és a magyarral teljesen megegyező rendszert nem találtunk, de vannak országok, ahol egyes elemeit alkalmazzák már (és megjegyzendő, hogy ezen a téren minden modern megoldás viszonylag új). "Palackvadász" járműveket működtet például a német Interzero. Hollandiában konténeres mobilrendszerek működnek. A britek vizsgálják mobil rendszerek fejlesztését, a magyar példa számukra is ösztönző lehet.