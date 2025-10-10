Erre a bejelentésre várt mindenki: megtörtént az áttörés az elektromos autóknál, nem a kínaiak érték el – 1000 kilométeres hatótáv, pár perces töltés, jön a szuperakkumulátor

A Toyota újabb mérföldkőhöz érkezett az elektromos járművek világában: a japán gyártó teljes erővel a szilárdtest-akkumulátorok fejlesztésére koncentrál, és 2027-re ígéri az első, sorozatgyártásra kész modellt. Az ígéretek szerint a jármű hatótávja akár 1000 kilométer is lehet, a töltési idő pedig pár percre rövidülhet, ami az elektromos autózás „Szent Grálja” lehet – írta az E-cars.hu.
A vállalat stratégiai partnerséget kötött a Sumitomo Metal Mining céggel a katódanyagok ipari tömeggyártásának előkészítésére. A projekt célja a megbízható, hosszú élettartamú szilárdtest-akkumulátorok sorozatgyártásának biztosítása. A Sumitomo egyedi poralapú szintézistechnológiája lehetővé teszi a stabil és tartós anyagok előállítását, amelyek kulcsfontosságúak lesznek az új akkumulátorok működésében.
A szilárdtest-technológia lényege, hogy az anód, a katód és az elektrolit egyetlen, kompakt egységbe épül, így nincs szivárgásveszély, nő a biztonság, javul a hőstabilitás és elérhetővé válik az ultragyors töltés. A Toyota szerint mindez kisebb méret és alacsonyabb tömeg mellett valósul meg, ami drámaian javítja az elektromos autók teljesítményét.
Japánban nem csupán a Toyota érdeke a szilárdtest-akkumulátorok fejlesztése: a kormány stratégiai célként kezeli az ország függetlenedését a külföldi akkumulátorgyártástól. Ennek részeként az Idemitsu Kosan új lítium-szulfid gyártóüzemet épít, amely évente 1000 tonna alapanyagot állít elő.
A Toyota és partnerei mintegy hétmilliárd dollárt fektetnek a hazai gyártási kapacitások bővítésébe, támogatva a gazdaságot és a technológiai fejlődést.
Ha a tervek valóra válnak, a 2027–2028-as években megjelenő szilárdtest-akkus járművek új korszakot nyithatnak az elektromobilitásban. Az akár 1000 kilométeres hatótáv, a pár perces töltési idő és a nagyobb biztonság kombinációja minden korábbinál vonzóbbá teheti az elektromos autókat a vásárlók számára, és globális szinten is meghatározhatja az energiafelhasználás jövőjét.
Nem akárki mondta ki: minden autó elektromos lesz, nincs visszaút – ezt nem fogja túlélni az összes nyugati márka
Lehet, hogy az átmenet tovább tart a korábban gondoltnál, de az irány világos és nincs visszaút. A Volvo vezérigazgatója szerint azt is ideje tudomásul venni, hogy Kína fontos szereplő az autóiparban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.