Erre a bejelentésre várt mindenki: megtörtént az áttörés az elektromos autóknál, nem a kínaiak érték el – 1000 kilométeres hatótáv, pár perces töltés, jön a szuperakkumulátor

Az új technológia ultrarövid töltési időt, nagyobb biztonságot és hosszabb élettartamot ígér. A Toyota hivatalosan is bejelentette, hogy 2027-re piacra léphet az első szilárdtest-akkumulátoros elektromos autója, amely akár 1000 kilométeres hatótávra is képes lehet.
VG
2025.10.10., 05:47
Fotó: Shutterstock

A Toyota újabb mérföldkőhöz érkezett az elektromos járművek világában: a japán gyártó teljes erővel a szilárdtest-akkumulátorok fejlesztésére koncentrál, és 2027-re ígéri az első, sorozatgyártásra kész modellt. Az ígéretek szerint a jármű hatótávja akár 1000 kilométer is lehet, a töltési idő pedig pár percre rövidülhet, ami az elektromos autózás „Szent Grálja” lehet – írta az E-cars.hu.

Electric,Car,Connected,To,Charging,Station.,Electric,Car,Charging.,Concept elektromos autóKína, kínai EV volkswagen toyota
A Toyota hivatalosan is bejelentette, hogy 2027-re piacra léphet az első szilárdtest-akkumulátoros elektromos autója, amely akár 1000 kilométeres hatótávra is képes lehet / Fotó: Shutterstock

A vállalat stratégiai partnerséget kötött a Sumitomo Metal Mining céggel a katódanyagok ipari tömeggyártásának előkészítésére. A projekt célja a megbízható, hosszú élettartamú szilárdtest-akkumulátorok sorozatgyártásának biztosítása. A Sumitomo egyedi poralapú szintézistechnológiája lehetővé teszi a stabil és tartós anyagok előállítását, amelyek kulcsfontosságúak lesznek az új akkumulátorok működésében.

A Toyota kicsi, tartós és bivalyerős megoldást ígér az EV-k nagy problémájára

A szilárdtest-technológia lényege, hogy az anód, a katód és az elektrolit egyetlen, kompakt egységbe épül, így nincs szivárgásveszély, nő a biztonság, javul a hőstabilitás és elérhetővé válik az ultragyors töltés. A Toyota szerint mindez kisebb méret és alacsonyabb tömeg mellett valósul meg, ami drámaian javítja az elektromos autók teljesítményét.

Japánban nem csupán a Toyota érdeke a szilárdtest-akkumulátorok fejlesztése: a kormány stratégiai célként kezeli az ország függetlenedését a külföldi akkumulátorgyártástól. Ennek részeként az Idemitsu Kosan új lítium-szulfid gyártóüzemet épít, amely évente 1000 tonna alapanyagot állít elő. 

A Toyota és partnerei mintegy hétmilliárd dollárt fektetnek a hazai gyártási kapacitások bővítésébe, támogatva a gazdaságot és a technológiai fejlődést.

Ha a tervek valóra válnak, a 2027–2028-as években megjelenő szilárdtest-akkus járművek új korszakot nyithatnak az elektromobilitásban. Az akár 1000 kilométeres hatótáv, a pár perces töltési idő és a nagyobb biztonság kombinációja minden korábbinál vonzóbbá teheti az elektromos autókat a vásárlók számára, és globális szinten is meghatározhatja az energiafelhasználás jövőjét.

Nem akárki mondta ki: minden autó elektromos lesz, nincs visszaút – ezt nem fogja túlélni az összes nyugati márka

Lehet, hogy az átmenet tovább tart a korábban gondoltnál, de az irány világos és nincs visszaút. A Volvo vezérigazgatója szerint azt is ideje tudomásul venni, hogy Kína fontos szereplő az autóiparban.

 

