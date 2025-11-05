A magyar űrtechnológia már nem csak álom: az űrhajós idő viszont aranyat ér – Kapu Tibor a Világgazdaságnak

„A világűr nem szereti az embert: de mi mégis ott vagyunk” – mondta Kapu Tibor. Az űrhajós a Világgazdaságnak adott interjújában arról is beszélt, hogy

milyen új piaci lehetőségeket nyit meg a magyar fejlesztésű űrtechnológia,

hogyan épülhet be tartósan a hazai űripar a nemzetközi beszállítói láncokba,

és miért számít minden másodperc az űrben – ahol az idő tényleg pénz.

Kapu Tibor a fiataloknak is üzent: ne higgyétek, hogy az űrutazás elérhetetlen! / Fotó: Axiom Space

Igaz, hogy az utolsó órákban adta be a jelentkezését a HUNOR programra?

Igen, ez szó szerint így történt. Még 2022 januárjában, az utolsó napon, bármennyire hihetetlen, de az Ügyfélkapun keresztül. Nem halogatásból, inkább maximalizmusból – rengeteg dokumentum kellett, orvosi igazolások, erkölcsi bizonyítvány, nyelvvizsga és még sorolhatnám. Azt szerettem volna, hogy minden rendben legyen. Mérnökként hiszek benne: ha valamit leadunk, az legyen a lehető legjobb állapotban.

Gyerekként arról álmodozott, hogy vadászpilóta lesz, ám végül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kötött ki.

A repülés vonzott, de a fizika és a matematika más pályára állította a karrieremet. Gépészmérnök lettem, mert a logika és a dolgok szerkezete érdekelt. Később az űripar húzott be igazán: amikor 2016-ban először sikerült egy rakétának visszaszállnia a saját lábára, az mindent megváltoztatott. Egy gramm vagy kiló Föld körüli pályára juttatásának költsége a töredékére esett. Ez nagyban a SpaceX-nek köszönhető, de ma már komoly versenytársak is vannak. Mérnöki szemmel ez csoda: 420 tonna üzemanyagot elégetni két és fél perc alatt, majd a maradékkal visszafordulni, lábat nyitni, és leszállni akár egy drónhajóra az óceán közepén – ez teljesen lenyűgözött.

A kiválasztás idején még a Boschnál dolgozott. Mit szóltak a kollégái, főnökei, amikor jelezte: lehetséges, hogy kis időre elhagyja a bolygót?

Ez a történet nagyon érdekesen és jól alakult. Öt évig dolgoztam a Boschnál, hibrid autók akkumulátorfejlesztésén. A közvetlen főnököm, Garai Bálint maga is elindult a HUNOR-kiválasztás első köréig. Amikor beírtam a naptárba, hogy „Class 2” – ez egy repülőorvosi alkalmasság vizsgálatát –, ő rögtön rám írt: „Te is jelentkeztél az űrprogramba?” Végül együtt kezdtük el, de csak én mentem tovább. Az ő és az egész cég támogatása rengeteget számított: rugalmasan kezelték, ha például reggel 9-kor mérésre kellett mennem a Semmelweisbe. Föntről, a felső vezetéstől is megkaptam a biztatást: büszkék voltak, segítettek, amikor végül el kellett engedniük. Jó érzés volt úgy távozni, hogy büszkék rám.