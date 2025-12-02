A Szegeden óriásgyárat építő BYD nagy év végi hajrába kezdett, de az eredeti tervét képtelenség teljesítenie

Idei értékesítési csúcsot döntött novemberben a Szegeden épülő óriásgyárát jövőre átadó BYD, amely 480 186 darab új generációs autót adott át megrendelőinek. Októberhez képest ez 8,7 százalékos bővülés, az egy évvel korábbi adatnál azonban 5,25 százalékkal szűkebb, ami jelzi az elektromos autók iránti kínai kereslet növekedésében bekövetkezett lassulást.

A BYD novemberben minden negyedik autóját külföldön értékesítette / Fotó: CFoto via AFP

A világ azonban kitárult a BYD előtt, ez megmutatkozik az export jelentős, novemberben éves alapon 326 százalékos megugrásán: a 131 935 darabos kontingens új csúcsot jelent a nemzetközi piacon történő eladásait 2030-ra 50 százalékosra felfuttatni tervező BYD számára.

Felfutott a BYD exportja

Az export aránya a teljes értékesítésben a korábbi hónapokban alig haladta meg a 20 százalékot, most azonban már 27,5 százaléknál jár a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója. Az októberihez képest másfélszeresére nőtt kivitel lebonyolításában egyre jelentősebb részt vállal a BYD nyolctagúra bővített tengeri járműszállító flottája, melynek tagjai egyidejűleg több mint hatvanezer autót tudnak szállítani.

A BYD értékesítésében alig több mint 1 százalékot képviselnek a haszonjárművek: a buszokból és teherautókból a múlt hónapban 5265 darab kelt el, de ez is a duplája a tavalyi mennyiségnek. Mint arról beszámoltunk, a BYD elektromos buszaival a fővárosiak immár napi rendszerességgel találkozhatnak, több vonalon is ezek a buszok járnak. A BYD

elektromos autókból

és tölthető (plug in) hibridekből

álló teljes forgalmán belül érdekesen alakul e két hajtáslánc egymás közti aránya. Amíg tavaly még a tölthető hibidek taroltak, idén már új trend körvonalazódott, a megbízhatóbb és nagyobb hatótávolságú villanyautók piacra dobásával a fogyasztói bizalom is erősödött, ami a forgalmuk növekedésében is megnyilvánult.

A BYD elektromos autóbuszaival a fővárosi tömegközlekedésben is találkozni lehet már / Fotó: VG

A kereslet átrendeződése oda vezetett, hogy a verseny novemberben döntetlenre állt, e-autóból 237 540 darabot, tölthető hibridből 237 381 darabot adtak el. Előbbi 19,9 százalékos éves bővülésnek, utóbbi 22,4 százalékos visszaesésnek felel meg. A plug in hibridek forgalma ezzel sorozatban a nyolcadik hónapja csökken. Az már a nyár közepén világossá vált, hogy

az idei üzleti évre tervbe vett 5,5 millió darabos jármű-értékesítés a vágyálom kategóriájába tartozik,

a BYD ennek megfelelően csendben 4,6 millióra csökkentette szeptember elején a tervszámot. Érdekesség, hogy időarányosan tavaly sem álltak jól a 4,2 millió darabos tervükhöz képest, de akkor az értékesítés ősztől új lendületet kapott, s 4,27 millió darabos rekodra bonthattak pezsgőt az év végén.