A Szegeden óriásgyárat építő BYD nagy év végi hajrába kezdett, de az eredeti tervét képtelenség teljesítenie
Idei értékesítési csúcsot döntött novemberben a Szegeden épülő óriásgyárát jövőre átadó BYD, amely 480 186 darab új generációs autót adott át megrendelőinek. Októberhez képest ez 8,7 százalékos bővülés, az egy évvel korábbi adatnál azonban 5,25 százalékkal szűkebb, ami jelzi az elektromos autók iránti kínai kereslet növekedésében bekövetkezett lassulást.
A világ azonban kitárult a BYD előtt, ez megmutatkozik az export jelentős, novemberben éves alapon 326 százalékos megugrásán: a 131 935 darabos kontingens új csúcsot jelent a nemzetközi piacon történő eladásait 2030-ra 50 százalékosra felfuttatni tervező BYD számára.
Felfutott a BYD exportja
Az export aránya a teljes értékesítésben a korábbi hónapokban alig haladta meg a 20 százalékot, most azonban már 27,5 százaléknál jár a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója. Az októberihez képest másfélszeresére nőtt kivitel lebonyolításában egyre jelentősebb részt vállal a BYD nyolctagúra bővített tengeri járműszállító flottája, melynek tagjai egyidejűleg több mint hatvanezer autót tudnak szállítani.
A BYD értékesítésében alig több mint 1 százalékot képviselnek a haszonjárművek: a buszokból és teherautókból a múlt hónapban 5265 darab kelt el, de ez is a duplája a tavalyi mennyiségnek. Mint arról beszámoltunk, a BYD elektromos buszaival a fővárosiak immár napi rendszerességgel találkozhatnak, több vonalon is ezek a buszok járnak. A BYD
- elektromos autókból
- és tölthető (plug in) hibridekből
álló teljes forgalmán belül érdekesen alakul e két hajtáslánc egymás közti aránya. Amíg tavaly még a tölthető hibidek taroltak, idén már új trend körvonalazódott, a megbízhatóbb és nagyobb hatótávolságú villanyautók piacra dobásával a fogyasztói bizalom is erősödött, ami a forgalmuk növekedésében is megnyilvánult.
A kereslet átrendeződése oda vezetett, hogy a verseny novemberben döntetlenre állt, e-autóból 237 540 darabot, tölthető hibridből 237 381 darabot adtak el. Előbbi 19,9 százalékos éves bővülésnek, utóbbi 22,4 százalékos visszaesésnek felel meg. A plug in hibridek forgalma ezzel sorozatban a nyolcadik hónapja csökken. Az már a nyár közepén világossá vált, hogy
az idei üzleti évre tervbe vett 5,5 millió darabos jármű-értékesítés a vágyálom kategóriájába tartozik,
a BYD ennek megfelelően csendben 4,6 millióra csökkentette szeptember elején a tervszámot. Érdekesség, hogy időarányosan tavaly sem álltak jól a 4,2 millió darabos tervükhöz képest, de akkor az értékesítés ősztől új lendületet kapott, s 4,27 millió darabos rekodra bonthattak pezsgőt az év végén.
A frissített tervet egy erős hajrával hozni tudják
Úgy tűnik, hogy ezt a forgatókönyvet írják az idén is, és ha decemberben is kitart a novemberi 480 ezres tempó, akkor, ha csak tízezerrel is, de felülmúlják a menet közben durván átírt tervszámot.
A BYD az év első tizenegy hónapjában ugyanis 4 182 038 járművet adott el, ami 11,3 százalékos éves pluszt takar. A hajtásláncok közötti megoszlás itt is szorosan alakult, a villanyautókból 2 066 002 darabra találtak gazdát, amíg tölthető hibridjeikből 2 064 637 darab kelt el. A külföldi eladásoknál is garantált a csúcsdöntés és a BYD első alkalommal lépheti át az egymillió éves álomhatárt, hiszen már 912 911 darabnál járnak, azaz egy közepes exportteljesítmény is elegendő ehhez.