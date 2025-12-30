Tesla-ünneppel zárul az év, de a Szegeden óriásgyárat építő BYD már rég faképnél hagyta Elon Muskékat

Az év utolsó előtti napján végre volt mit ünnepelnie Elon Musknak. A Tesla ugyanis legyártotta fennállásának 9 milliomodik elektromos autóját, s véletlenül se másutt, mint a Tesla sanghaji Gigafactoryjában, amely a legnagyobb kapacitású az öt hasonló, tömegtermelésre kialakított bázis között.

Spóroltak a nullákkal a Tesla sanghaji Gigafactoryjában, ahol december 30-án ünnepelték a cég 9 milliomodik elkészült autóját / Fotó: Tesla

A helyszínválasztást a Tesla nyilvánvalóan propagandacélokra is felhasználja, ugyanis a világ legnagyobb autópiacán nem áll túl jó a szénája, a fő rivális BYD-vel szemben vívott értékesítési versenyt már tavalyelőtt, a harmadik negyedévben elbukta, s azóta nem is tudott felzárkózni. Az értékesítés visszaesésének persze számos oka van, így

az új modelleket nélkülöző kínálat,

a versenytársak gyors előretörése,

az amerikai villanyautó-piac beszűkülése,

a kereskedelmi háború negatív hatásai

és az Elon Musk elleni bojkott,

amit a Tesla alapító-vezérigazgatójának Donald Trump melletti kétes értékű politikai szerepvállalása s a globális szélsőjobboldalt éltető megnyilvánulásai váltottak ki.

A Tesla Model Y még mindig piacvezető az autóiparban

Ezeket a tényezőket egy pillanatra elhomályosítja a sanghaji ünnepélyes pillanat, amikor a világ legnagyobb darabszámban eladott autójának számító Model Y kigördült a gyártósorról. A Model Y 2023-ban utasította maga mögé a Toyota RAV4 SUV-t, s a pozícióját 2024-ben is megőrizhette – noha utóbbiról hivatalos statisztika még nem látott napvilágot –, de az idei listát is ő vezetheti.

A Tesla sanghaji Gigafactoryjában évi egymillió autó készülhetne / Fotó: NurPhoto via AFP

A Tesla 2019 elején kezdte meg sanghaji óriásgyárának építését, majd az év végén megindította a sorozatgyártást. A sanghaji Gigafactory abban is történelmet írt, hogy ez lett az első, kizárólagosan külföldi tulajdonú autógyár Kínában. A Model 3 szedán és a Model Y SUV készül itt azóta, időszakonként igazítanak a fazonjukon, de valódi újdonsággal nem szolgálnak, miközben a BYD és a kínai riválisok kétéves modellváltási ciklusra álltak át, hogy folyamatosan fenn tudják tartani a fogyasztói érdeklődést.

Értékesítési gondokkal küzd a Tesla

A Gigafactory kezdeti, évi 300 ezres gyártókapacitását a pandémia végével zárult beruházásoknak köszönhetően évi egymillió darabosra bővítették, de ezt mind a mai napig nem tudták kihasználni, elsősorban a kereslet visszaesése miatt. Magát az egymilliomodik itt gyártott autót is csak 2022 augusztusában tudták megünnepelni,

most, december 8-án pedig a négymilliomodik sanghaji autójukkal készült kép járta be a világsajtót.

A Tesla novemberben 73 145 autót értékesített Kínában, míg novemberrel bezárólag a teljes mennyiség 531 855 darab volt, 7,4 százalékkal kevesebb az előző év hasonló időszakáról kimutatottnak. Éves összevetésben november volt sorozatban az ötödik olyan hónap, amelyben az eladások csökkenését regisztrálták.