Ítéletet mondtak a Szegeden gyárat építő CATL legnagyobb akkumulátorgyáráról – erre még nem volt korábban példa

A CATL legnagyobb lítiumion-akkumulátorokat gyártó üzeme az első az iparágban, amelyet iránymutatóként ismertek el fenntarthatósági szempontból.
VG
2026.01.19, 21:00

A CATL kínai jipini gyára elnyerte a Világgazdasági Fórum Sustainability Lighthouse minősítésé – jelentette be a vállalat a davosi világkongresszuson január 15-én. 

Fotó: CATL 

A világ legnagyobb lítiumion-akkumulátorokat gyártó üzeme az első az iparágban, amelyet iránymutatóként ismertek el fenntarthatósági szempontból, valamint az első és egyetlen a szektorban, amelyet mind a termelékenység, mind a fenntarthatóság terén elismert a Világgazdasági Fórum. 

A jipini akkumulátorgyár legújabb minősítése kifejezetten azt ismeri el, hogy az üzem az iparágban kiemelkedik az energia- és a vízigény, a károsanyag-kibocsátás, valamint a hulladékmennyiség csökkentésében, emellett a karbonsemlegességi és körforgásos gazdasági célok eléréséhez is hozzájárulnak technológiai megoldásai. 

„A világ legnagyobb akkumulátorgyártó telephelyén a gyors terjeszkedés a szén-dioxid-kibocsátás növekedésével, magas energiafelhasználással, valamint az értéklánc szén-dioxid-lábnyomának és a gyártási költségek növekedésével járt együtt. 

A probléma megoldására a telephelyen mesterséges intelligenciával vezérelt energiaátmenetet, mikrohálózati fotovoltaikus tárolást, folyamatinnovációt és alacsony szén-dioxid-kibocsátású termékek kutatását és fejlesztését kombinálták. Az üzem 56 százalékkal csökkentette szén-dioxid-lábnyomát, és 13 beszállítójának segített elérni a szén-dioxid-semlegességi tanúsítást” – közölte a  Világgazdasági Fórum.

A CATL elkötelezett amellett, hogy ezeket a bevált gyakorlatokat kiterjessze más üzemeire is egy magas színvonalú, hatékony és fenntartható globális gyártási hálózat kialakítása érdekében.

Korábban arról is írunk, hogy újabb mérföldkőhöz ért a hazai 3000 milliárd forintos beruházás. Ismét toborzókampányba kezd a CATL, a kínai akkumulátorgyár több száz új munkahelyet kínál. A vállalat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben a helyieket és a környező településeken élőket alkalmazza a termelési, gyártási, minőségbiztosítási és a logisztikai munkakörökben.

A CATL debreceni gyárábam a magyar munkavállalók mellett a kezdeti működést támogató kínai és más nemzetiségű szakemberek is dolgoznak. A közeljövőben átmenetileg az anyavállalattól további kínai munkatársak érkeznek, hogy a helyiekkel megismertessék a CATL egyedi, innovatív technológiáját.

