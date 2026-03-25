Bemutatták: ilyen Gripent még nem láttunk, Magyarország vágyakozva nézi – videón az első F-39E vadászgép Brazíliából

Brazília hivatalosan bemutatta az első Gripen E vadászgépet, amelyet hazai gyártásban állítottak elő az Embraer és a Saab együttműködésével. A projekt mérföldkőnek számít, és az országot a világ azon kevés nemzete közé emeli, amely képes fejlett szuperszonikus vadászgépek előállítására.

Az Embraer és a Saab közös projektje révén Brazília elkészítette első Gripen E vadászgépét / Fotó: Embraer / Facebook

Brazília történelmi lépést tett a hadiiparban: az Embraer és a Saab, valamint a Brazíliai Légierő (FAB) ünnepélyesen bemutatta az első Gripen E vadászgépet, amelyet teljes egészében Brazíliában gyártottak. Az esemény a Sao Pauló-i Gaviao Peixoto ipari komplexumban zajlott, ahol jelen volt Luiz Inácio Lula da Silva elnök, a svéd nagykövet Karin Wallensteen, a védelmi miniszter José Múcio Monteiro Filho, valamint a FAB vezetői és a projektben részt vevő vállalatok vezetői.

A Gripen E belföldi gyártása nem csupán technológiai, hanem stratégiai mérföldkő is Brazília számára. Bosco da Costa Junior, az Embraer Defense & Security elnöke és vezérigazgatója hangsúlyozta:

a projekt lehetővé teszi a brazil ipar számára, hogy fejlett szuperszonikus vadászgépeket állítson elő, amelyek képesek légi fölény fenntartására és az ország területi szuverenitásának védelmére.

Micael Johansson, a Saab vezérigazgatója kiemelte, hogy a Gripen E hazai gyártása túlmutat egy egyszerű repülőgép átadásán: a projekt a hosszú távú együttműködés, a bizalom és a technológiai partnerség szimbóluma. A Saab elkötelezett Brazília ipari és technológiai megerősítése mellett, valamint a Gripen E exportpotenciáljának növelése iránt.

A repülőgépet az átadás előtt alapos funkcionális és repülési teszteknek vetik alá, majd csatlakozik a már leszállított tíz egységhez a 1. Védelmi Csoportnál (1st GDA) az Anápolis Légibázison.

Brazília a legújabb Gripenekkel válna légi nagyhatalommá

A Gripen E a világ egyik legmodernebb vadászgépe, többcélú feladatokra tervezve, beleértve a légi védelem, felderítés és csapásmérés feladatait.

Modern avionikája, érzékelői és fegyverrendszerei lehetővé teszik a hálózatalapú hadműveleteket, támogatják az információmegosztást és javítják a helyzetértékelést, ami kritikus a komplex és gyorsan változó harci környezetben.