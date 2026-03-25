Deviza
EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,79 +0,21% RON/HUF76,2 +0,22% CZK/HUF15,84 +0,05% EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,79 +0,21% RON/HUF76,2 +0,22% CZK/HUF15,84 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hadiipar
embraer
Saab
Brazília
Gripen

Bemutatták: ilyen Gripent még nem láttunk, Magyarország vágyakozva nézi – videón az első F-39E vadászgép Brazíliából

Brazília mostantól képes saját fejlesztésű, modern vadászgépet gyártani. Az első Gripen E bemutatása stratégiai jelentőségű az ország és a Saab számára is, amely globális szinten szeretné értékesíteni a harcjárművet.
VG
2026.03.25, 18:50
Frissítve: 2026.03.25, 19:19

Brazília hivatalosan bemutatta az első Gripen E vadászgépet, amelyet hazai gyártásban állítottak elő az Embraer és a Saab együttműködésével. A projekt mérföldkőnek számít, és az országot a világ azon kevés nemzete közé emeli, amely képes fejlett szuperszonikus vadászgépek előállítására.

Gripen
Az Embraer és a Saab közös projektje révén Brazília elkészítette első Gripen E vadászgépét / Fotó: Embraer / Facebook

Brazília történelmi lépést tett a hadiiparban: az Embraer és a Saab, valamint a Brazíliai Légierő (FAB) ünnepélyesen bemutatta az első Gripen E vadászgépet, amelyet teljes egészében Brazíliában gyártottak. Az esemény a Sao Pauló-i Gaviao Peixoto ipari komplexumban zajlott, ahol jelen volt Luiz Inácio Lula da Silva elnök, a svéd nagykövet Karin Wallensteen, a védelmi miniszter José Múcio Monteiro Filho, valamint a FAB vezetői és a projektben részt vevő vállalatok vezetői.

A Gripen E belföldi gyártása nem csupán technológiai, hanem stratégiai mérföldkő is Brazília számára. Bosco da Costa Junior, az Embraer Defense & Security elnöke és vezérigazgatója hangsúlyozta

a projekt lehetővé teszi a brazil ipar számára, hogy fejlett szuperszonikus vadászgépeket állítson elő, amelyek képesek légi fölény fenntartására és az ország területi szuverenitásának védelmére.

Micael Johansson, a Saab vezérigazgatója kiemelte, hogy a Gripen E hazai gyártása túlmutat egy egyszerű repülőgép átadásán: a projekt a hosszú távú együttműködés, a bizalom és a technológiai partnerség szimbóluma. A Saab elkötelezett Brazília ipari és technológiai megerősítése mellett, valamint a Gripen E exportpotenciáljának növelése iránt.

A repülőgépet az átadás előtt alapos funkcionális és repülési teszteknek vetik alá, majd csatlakozik a már leszállított tíz egységhez a 1. Védelmi Csoportnál (1st GDA) az Anápolis Légibázison.

Brazília a legújabb Gripenekkel válna légi nagyhatalommá

A Gripen E a világ egyik legmodernebb vadászgépe, többcélú feladatokra tervezve, beleértve a légi védelem, felderítés és csapásmérés feladatait.

Modern avionikája, érzékelői és fegyverrendszerei lehetővé teszik a hálózatalapú hadműveleteket, támogatják az információmegosztást és javítják a helyzetértékelést, ami kritikus a komplex és gyorsan változó harci környezetben.

Hivatalos bejelentés: Magyarország új vadászgépeket kap – megvan a pontos dátum, mikor érkeznek a Gripenek Kecskemétre

A Gripen a világ egyik legsokoldalúbb vadászrepülőgépe, amelyet több ország légiereje is használ. A Magyar Honvédség a már meglévő 14 Gripen mellé 2024-ben további négy darab beszerzéséről döntött, ezek érkeznek meg idén.

 

Világrend

Világrend
838 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
