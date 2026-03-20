Putyin nem hisz a szemének: gigantikus bukás az orosz olajóriásnál, 7000 milliárd forint égett el egyetlen pillanat alatt – ez a Lukoil magyarázata

A Lukoil gyakorlatilag lenullázta külföldi üzletágát, miután elvesztette az irányítást nemzetközi cégei felett. Az orosz olajvállalat 1,66 billió rubeles értékvesztést könyvelt el, miközben sorsa teljesen az amerikai hatóságok döntéseitől függ.

Az amerikai szankciók padlóra küldték a Lukoilt: a vállalat nullára értékelte nemzetközi befektetéseit / Fotó: AFP

Súlyos pénzügyi csapást szenvedett el az orosz olajipar egyik kulcsszereplője, a Lukoil, amely 2025-ös jelentésében bejelentette: teljes egészében leírta a Lukoil International GmbH-ban lévő befektetését.

Az értékvesztés összege elérte az 1,66 ezermilliárd rubelt – közel 7000 milliárd forintot –, ami történelmi léptékű veszteségnek számít.

A döntés hátterében az áll, hogy a vállalat 2025. november 21-én elvesztette az irányítást külföldi érdekeltségei felett. Ekkor léptek életbe azok a szankciók, amelyeket az Egyesült Államok vezetett be október 22-én, és amelyek gyakorlatilag ellehetetlenítették a normál üzleti működést. A cégek kikerültek a konszolidált beszámolókból, és „megszűnt tevékenységként” szerepelnek a könyvekben.

A probléma nem pusztán könyvelési jellegű: a Lukoil saját beszámolója szerint azóta semmilyen rálátása nincs a nemzetközi leányvállalatok működésére: nem fér hozzá pénzügyi adatokhoz, bankszámlákhoz, cash flow információkhoz, sőt még a vezetői döntésekről sem kap tájékoztatást.

A Lukoil megszabadulni sem tud a holttehertől

A helyzetet tovább bonyolítja az Office of Foreign Assets Control (OFAC) által kiadott speciális engedélyrendszer. Ez ugyan lehetővé teszi az eszközök eladásának előkészítését, de szigorúan korlátozza a pénzmozgásokat: a bevételek nem kerülhetnek orosz számlákra, és akár befagyasztott számlákon is ragadhatnak. A jelenlegi engedély 2026. április 1-ig érvényes, de bármikor visszavonható.

A vállalat emiatt gyakorlatilag nullára értékelte a befektetést. A menedzsment szerint az érték visszatérhet ugyan, ha sikerül eladni az eszközöket és a hatóságok jóváhagyják a tranzakciót, de jelenleg a bizonytalanság extrém magas.

Pedig vevő lenne:

a Lukoil először a Gunvor ajánlatát fogadta el, de az amerikai hatóságok ezt nem hagyták jóvá.

Később megállapodást kötött az amerikai Carlyle Group-pal, ám ez az ügylet is az OFAC döntésére vár.

A vállalat globális jelenléte egyébként jelentős: projektekben érdekelt többek között Azerbajdzsánban, Kazahsztánban, Irakban, Egyiptomban és Mexikóban, finomítói vannak Európában, és mintegy 2500 töltőállomást üzemeltet 19 országban.

2024 végén a nemzetközi projektek bizonyított készletei 1,345 ezermilliárd hordó olajegyenértéket tettek ki.

Mindez azonban jelenleg másodlagos: a kulcskérdés az, hogy az amerikai hatóságok engedélyezik-e az eszközök értékesítését. Ha nem, a Lukoil hosszú időre beragadhat egy olyan helyzetbe, ahol van ugyan tulajdona külföldön, de sem haszna, sem befolyása nincs felette.