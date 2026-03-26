EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,79 +0,21% RON/HUF76,2 +0,22% CZK/HUF15,84 +0,05%
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
Gigaberuházás indul a szomszédban: több száz millió eurót tol be a dohányóriás – „közel hetven országot szolgálnánk ki innen”

Jelentős beruházást jelentett be a JTI, amely új gyárat húz fel Bukarest mellett. A projekt a cég egyik legnagyobb romániai fejlesztése lesz.
VG/MTI
2026.03.26, 16:20
Frissítve: 2026.03.26, 16:30

A Japan Tobacco International (JTI) Romániában 300 millió eurós beruházással épít új gyárat, amely 2027-re készülhet el. A projekt nemcsak gazdasági, hanem technológiai szempontból is kiemelkedő, hiszen teljes egészében megújuló energiára épül majd.

Hatalmas befektetéssel erősít Romániában a Japan Tobacco International / Fotó: AFP

A létesítmény Bukarest közelében, Stefanestii de Jos községben épül meg, és a tervek szerint 2027-ben kezdheti meg működését.

A vállalat szerint ez az egyik legnagyobb romániai beruházásuk, amely egyértelmű jelzés arra, hogy hosszú távon számolnak az országgal. Gabriela Offeddu, a JTI Romániáért, a Moldovai Köztársaságért és Bulgáriáért felelős vezérigazgatója a HotNewsnak hangsúlyozta:

Románia kulcsfontosságú piacunk, az infrastruktúra és a munkaerő minősége pedig megérdemli a vállalat bizalmát.

Az új üzem nemcsak méretében, hanem technológiai színvonalában is kiemelkedő lesz. A gyár teljes energiaigényét megújuló forrásokból fedezik, ami ritkaságnak számít az iparágban. Emellett saját hulladékfeldolgozó rendszert és szennyvízkezelő állomást is kialakítanak, ami azt jelzi, hogy a vállalat igyekszik csökkenteni környezeti terhelését.

A JTI már most is erős jelenléttel bír az országban. Bukarestben működő üzeme nemzetközi jelentőségű: az ott gyártott termékeket mintegy hetven országba exportálják. A cég 1993 óta van jelen a román piacon, és jelenleg közel 840 embert foglalkoztat.

A pénzügyi adatok is jól mutatják a vállalat súlyát: 2024-ben 2,659 milliárd lej árbevételt ért el, miközben a nettó nyeresége 1,087 milliárd lej volt. Ez kiemelkedően magas profitabilitás az iparágban.

Románia lesz a dohányóriás európai központja

Globális szinten a JTI az egyik vezető dohányipari szereplő, termékeit több mint 130 országban értékesíti. A cég 2025-ös árbevétele 3467,7 milliárd jen volt, 13,4 százalékkal növekedett egyetlen év alatt. Ez a bővülés részben az új piacoknak és beruházásoknak, részben pedig a hatékony működésnek köszönhető.

A most bejelentett romániai projekt jól illeszkedik ebbe a stratégiába: a vállalat nemcsak bővít, hanem modernizál is. A fenntarthatóságra építő működés és a regionális szerep erősítése egyszerre jelenik meg a beruházásban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
