Gigaberuházás indul a szomszédban: több száz millió eurót tol be a dohányóriás – „közel hetven országot szolgálnánk ki innen”
A Japan Tobacco International (JTI) Romániában 300 millió eurós beruházással épít új gyárat, amely 2027-re készülhet el. A projekt nemcsak gazdasági, hanem technológiai szempontból is kiemelkedő, hiszen teljes egészében megújuló energiára épül majd.
A létesítmény Bukarest közelében, Stefanestii de Jos községben épül meg, és a tervek szerint 2027-ben kezdheti meg működését.
A vállalat szerint ez az egyik legnagyobb romániai beruházásuk, amely egyértelmű jelzés arra, hogy hosszú távon számolnak az országgal. Gabriela Offeddu, a JTI Romániáért, a Moldovai Köztársaságért és Bulgáriáért felelős vezérigazgatója a HotNewsnak hangsúlyozta:
Románia kulcsfontosságú piacunk, az infrastruktúra és a munkaerő minősége pedig megérdemli a vállalat bizalmát.
Az új üzem nemcsak méretében, hanem technológiai színvonalában is kiemelkedő lesz. A gyár teljes energiaigényét megújuló forrásokból fedezik, ami ritkaságnak számít az iparágban. Emellett saját hulladékfeldolgozó rendszert és szennyvízkezelő állomást is kialakítanak, ami azt jelzi, hogy a vállalat igyekszik csökkenteni környezeti terhelését.
A JTI már most is erős jelenléttel bír az országban. Bukarestben működő üzeme nemzetközi jelentőségű: az ott gyártott termékeket mintegy hetven országba exportálják. A cég 1993 óta van jelen a román piacon, és jelenleg közel 840 embert foglalkoztat.
A pénzügyi adatok is jól mutatják a vállalat súlyát: 2024-ben 2,659 milliárd lej árbevételt ért el, miközben a nettó nyeresége 1,087 milliárd lej volt. Ez kiemelkedően magas profitabilitás az iparágban.
Románia lesz a dohányóriás európai központja
Globális szinten a JTI az egyik vezető dohányipari szereplő, termékeit több mint 130 országban értékesíti. A cég 2025-ös árbevétele 3467,7 milliárd jen volt, 13,4 százalékkal növekedett egyetlen év alatt. Ez a bővülés részben az új piacoknak és beruházásoknak, részben pedig a hatékony működésnek köszönhető.
A most bejelentett romániai projekt jól illeszkedik ebbe a stratégiába: a vállalat nemcsak bővít, hanem modernizál is. A fenntarthatóságra építő működés és a regionális szerep erősítése egyszerre jelenik meg a beruházásban.
