HELL ENERGY Magyarország Kft
Vallott a Hell Magyarország, lenyomták az energiaitalokat: most pontosan látszik, mennyi pénzen ülnek – komoly feladat megoldani a fizetéseket

A cégcsoport eredményét több költségnövelő tényező is jelentősen terhelte. A HELL Energy bevétele 2025-ben tovább emelkedett, de ez nem párosult magasabb profittal.
VG/MTI
2026.04.29, 19:20
Frissítve: 2026.04.29, 19:46

A HELL Energy Magyarország Kft. és leányvállalatai 2025-ben jelentős árbevétel-növekedést értek el, miközben a nyereségük látványosan csökkent. A vállalatcsoport eredményét elsősorban a növekvő költségek és a folyamatban lévő nagyberuházások húzták vissza.

Vegyes képet mutatott a HELL Energy 2025-ös pénzügyi éve / Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján közzétett beszámoló szerint a HELL Energy Magyarország Kft. és leányvállalatai 2025-ben árbevétel-növekedést értek el, miközben a nyereségük csökkent. 

A vállalatcsoport nettó árbevétele 196,015 milliárd forintról 218,259 milliárd forintra emelkedett, ami 11,3 százalékos bővülést jelent.

Ezzel párhuzamosan azonban az adózott eredmény 19,761 milliárd forintról 12,554 milliárd forintra esett vissza. 

A csoport adózás előtti profitja is jelentős csökkenést mutatott, mintegy 7,1 milliárd forinttal lett alacsonyabb az előző évhez képest. A vállalat kiemelte: a visszaesésben nagy szerepet játszott a HELL Ipari Park használatba vétele, amely jelentős költségnövekedéssel járt.

A HELL Energy Magyarország Kft. teljesítménye mögött így egy kettős trend rajzolódik ki:

  • egyrészt a bevételek stabilan emelkednek;
  • másrészt a költségoldali nyomás egyre erősebben hat a profitabilitásra.

A cégcsoport ugyanakkor az elmúlt öt évben átlagosan közel 10 százalékos éves értékesítési volumennövekedést mutatott, ami továbbra is erős piaci pozíciót jelent.

A 2025-ös évben ugyanakkor a darabszám is visszaesett: mintegy hárommillió termékkel kevesebbet értékesítettek, mint 2024-ben. A vállalat szerint az energiaitalok továbbra is a legfontosabb húzótermékek, miközben a legdinamikusabban növekvő szegmensek a jegeskávé és a XIXO termékcsaládok voltak.

Folyamatosan terjeszkedik a HELL

A befektetett eszközök értéke is jelentősen nőtt, 12,3 milliárd forinttal emelkedett az előző évhez képest. Ennek hátterében a 2021-ben indított HELL 2031 kötvényprogramból finanszírozott beruházások állnak, amelyek 2025-ben is folytatódtak. A vállalat emellett napelemparkot is telepített, ami a hosszabb távú energiaköltségek csökkentését szolgálhatja.

A foglalkoztatotti létszám is bővült: az átlagos állomány 1326 fő volt, ami 104-gyel több, mint egy évvel korábban. A cég ugyanakkor jelezte, hogy a munkaerőpiaci szűkösség és a növekvő bérszínvonal komoly kihívást jelent a működésben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu