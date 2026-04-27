Barna Zsolt
osztalék
MBH Bank Nyrt
magyar bankszektor
kormányváltás
Magyar Péter

MBH-vezér a kormányváltásról: a jelenlegi optimizmus nem automatikusan tartós, döntőek lesznek az előttünk álló hónapok

A befektetők már optimisták, a bank pedig rákapcsolna. Az MBH szerint a következő hónapok döntőek lesznek a magyar gazdaság és a pénzintézet számára is.
VG
2026.04.27, 18:34
Frissítve: 2026.04.27, 18:53

Az MBH Bank nem rettent meg a kormányváltástól, hanem lehetőséget lát benne. A vezérigazgató szerint a piac bizakodó, és most indulhat be igazán a bank növekedése.

MBH Bank
Az új kormány nem fenyegetés, hanem lehetséges ugródeszka az MBH Bank számára / Fotó: Kallus György

A Tisza Párt kétharmados győzelme után sokan találgatták, mi vár a magyar bankszektorra. Az MBH Bank vezetése azonban egyértelmű üzenetet küldött: nincs pánik, sőt, kifejezetten optimisták.

Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a Portfoliónak adott interjújában kijelentette, hogy nincs ok arra, hogy egy politikai változás alapjaiban rengetné meg a bank működését. Az intézmény stabil tőkehelyzettel, megfelelő likviditással és országos lefedettséggel vágott neki 2026-nak. A vezető hangsúlyozta: 

A piac pozitívan fogadja az új kormányt, és inkább lehetőséget lát a változásban, mint kockázatot, így mi is bizakodóak lehetünk.

A bank egyik legfontosabb döntése, hogy az eredeti tervekkel ellentétben nem fizet osztalékot. Ez elsőre negatív jelzésnek tűnhet, a háttérben azonban stratégiai megfontolás áll. Az MBH arra számít, hogy az EU-források megindulása és a gazdasági élénkülés erősebb hitelezési aktivitást hoz.

Ehhez pedig tőke kell, a profit visszatartása így nem visszalépés, hanem felkészülés egy intenzívebb növekedési szakaszra.

A bankvezető szerint a jelenlegi optimizmus azonban nem automatikusan tartós. A befektetők most egy kiszámíthatóbb gazdaságpolitikát áraznak, de ez csak akkor marad fenn, ha az új kormány fegyelmezett marad, és nem kezd költséges, rövid távú intézkedésekbe. A következő időszak egyfajta tesztje lesz annak, hogyan tud a kormány és a piac együttműködni.

Az MBH ambiciózus marad

A bank továbbra is 15 százalék körüli tőkearányos megtérüléssel számol, amit a menedzsment reálisnak tart. A kulcs a hatékonyságjavítás és a korábbi akvizíciókban rejlő szinergiák kiaknázása. Az elmúlt években lezajlott hármas bankfúzió most kezd igazán megtérülni: az informatikai rendszerek egységesítése és a működés egyszerűsítése jelentős költségelőnyt hozhat.

Közben a bank nem áll meg Magyarország határainál. Bár nincs kényszer az új felvásárlásokra, a vezetés folyamatosan vizsgálja a hazai és nemzetközi akvizíciós lehetőségeket. A verseny erős, ezért ha jó célpont bukkan fel, gyors döntésre van szükség.

A részvényárfolyam alakulása egyelőre vegyes képet mutat: 

idén mintegy 20 százalékos csökkenés történt, de a vezetés szerint ez részben a választási bizonytalanságnak és a piaci alkalmazkodásnak tudható be. 

A hosszabb távú cél a közkézhányad növelése és akár egy nagyobb nemzetközi részvénykibocsátás, ami növelheti a bank láthatóságát és vonzerejét.

MBHBANK részvény
Árfolyam: 2 620 HUF 0 / -5,07 %
Forgalom: 413 424 470 HUF
A hazai bankpiac közben egyre zsúfoltabb. A külföldi szereplők érdeklődése nő, új belépők is megjelentek, de az MBH szerint a piac már majdnem telített. A bank abban látja az előnyt, hogy hazai tulajdonú intézményként stabilabb partner lehet válsághelyzetekben is.

A legnagyobb kockázatot nem külső tényezőkben látják, hanem a gazdaságpolitika irányában. Ha a költségvetési fegyelem megbillen, az gyorsan alááshatja a jelenlegi bizalmat. Emellett a beruházások lassúsága és a termelékenység alacsony növekedése is komoly kihívás.

A fordulat kulcsa az lehet, mikor indulnak be a beruházások: ha a vállalatok újra költeni kezdenek, és ezzel párhuzamosan a lakossági hitelezés is erős marad, akkor a gazdaság és a bankszektor is stabil növekedési pályára állhat.

Az MBH Bank üzenete világos: nem kivárni akarnak, hanem kihasználni a helyzetet. A vezetés szerint minden adott ahhoz, hogy a bank a következő évek egyik legfontosabb növekedési motorja legyen a magyar gazdaságban.

A Mol után az MBH Bank is meglepő döntést hozott az osztalékról – 40 milliárd forint sorsa dőlt el

A második legnagyobb magyar bank az uniós támogatások rövid határidőn belül várható folyósítása miatt élénkebb hitelezési tevékenységre készül. Az MBH Bank közgyűlése ezért arról döntött, hogy a tavalyi eredményből nem fizetnek osztalékot.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu