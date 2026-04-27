MBH-vezér a kormányváltásról: a jelenlegi optimizmus nem automatikusan tartós, döntőek lesznek az előttünk álló hónapok

Az MBH Bank nem rettent meg a kormányváltástól, hanem lehetőséget lát benne. A vezérigazgató szerint a piac bizakodó, és most indulhat be igazán a bank növekedése.

Az új kormány nem fenyegetés, hanem lehetséges ugródeszka az MBH Bank számára / Fotó: Kallus György

A Tisza Párt kétharmados győzelme után sokan találgatták, mi vár a magyar bankszektorra. Az MBH Bank vezetése azonban egyértelmű üzenetet küldött: nincs pánik, sőt, kifejezetten optimisták.

Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a Portfoliónak adott interjújában kijelentette, hogy nincs ok arra, hogy egy politikai változás alapjaiban rengetné meg a bank működését. Az intézmény stabil tőkehelyzettel, megfelelő likviditással és országos lefedettséggel vágott neki 2026-nak. A vezető hangsúlyozta:

A piac pozitívan fogadja az új kormányt, és inkább lehetőséget lát a változásban, mint kockázatot, így mi is bizakodóak lehetünk.

A bank egyik legfontosabb döntése, hogy az eredeti tervekkel ellentétben nem fizet osztalékot. Ez elsőre negatív jelzésnek tűnhet, a háttérben azonban stratégiai megfontolás áll. Az MBH arra számít, hogy az EU-források megindulása és a gazdasági élénkülés erősebb hitelezési aktivitást hoz.

Ehhez pedig tőke kell, a profit visszatartása így nem visszalépés, hanem felkészülés egy intenzívebb növekedési szakaszra.

A bankvezető szerint a jelenlegi optimizmus azonban nem automatikusan tartós. A befektetők most egy kiszámíthatóbb gazdaságpolitikát áraznak, de ez csak akkor marad fenn, ha az új kormány fegyelmezett marad, és nem kezd költséges, rövid távú intézkedésekbe. A következő időszak egyfajta tesztje lesz annak, hogyan tud a kormány és a piac együttműködni.

Az MBH ambiciózus marad

A bank továbbra is 15 százalék körüli tőkearányos megtérüléssel számol, amit a menedzsment reálisnak tart. A kulcs a hatékonyságjavítás és a korábbi akvizíciókban rejlő szinergiák kiaknázása. Az elmúlt években lezajlott hármas bankfúzió most kezd igazán megtérülni: az informatikai rendszerek egységesítése és a működés egyszerűsítése jelentős költségelőnyt hozhat.

Közben a bank nem áll meg Magyarország határainál. Bár nincs kényszer az új felvásárlásokra, a vezetés folyamatosan vizsgálja a hazai és nemzetközi akvizíciós lehetőségeket. A verseny erős, ezért ha jó célpont bukkan fel, gyors döntésre van szükség.