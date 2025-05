Érkeznek a blue chipek gyorsjelentései: bőven van potenciál a részvényekben

A sok bizonytalanságot látva felröppentek olyan elképzelések, hogy a globális tőkepiaci hangsúly Amerikából Európába helyeződik majd át. A régió ugyanis továbbra is kifejezetten olcsó, még a német és a francia tőzsde is alacsony árazások mellett forog, és itt is vannak igenis jó cégek, amelyekbe be lehet fektetni.