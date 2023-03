Ismét teljes gőzzel működik a Freeport LNG-terminálja

A nyolc hónapos szünet után februárban újraindított texasi Freeport LNG-exporttermináljába már annyi földgáz érkezik vezetéken, amennyit a létesítmény képes cseppfolyósítani – derül ki a Refinitiv adataiból.

Fotó: Bloomberg

Az üzembe már napi 57,6 millió köbmétert földgázt tápláltak csütörtökön, szemben a szerdai 49,4 millió köbméterrel, ami a terminál maximális kapacitását jelenti.

Az amerikai LNG iránti kereslet erőteljesen megnőtt az Ukrajnával szembeni orosz inváziót követően, és az egyik legnagyobb exportlétesítmény tavaly nyári leállása hozzájárult ahhoz, hogy az európai földgázárak tavaly augusztusban 300 euró per megawattóra feletti csúcsig száguldottak a holland TTF gáztőzsdén.

Mindeközben azonban a terminál működésének felpörgetése az amerikai gáztermelők számára is könnyebbséget hozhat, ugyanis az országban jelentős mennyiséget termelnek az energiahordozóból a palaolaj melléktermékeként, és a fölösleges gáz elégetése is visszaszorulóban van, ami tovább növeli a túlkínálatot a tengerentúlon. Az amerikai termelők számára kedvezőtlen az is, hogy

a régebb óta működő palaolajkutak termelése egyre inkább a földgáz felé tolódik.

Márciusban eddig a teljes amerikai LNG-export napi mintegy 360 millió köbmétert tett ki, szemben a februári napi 350 millió köbméteres értékkel, ugyanakkor az előzetes adatok szerint szerdán 395 millió köbmétert tápláltak az amerikai LNG-exportterminálokba, ami új rekord a március 5-i 389 millió köbméteres csúcs után. A hét nagy terminál összesen ennél kevesebb, mintegy napi 378 millió köbméter földgázt képes cseppfolyósítani – derül ki a Reuters írásából.

Az amerikából érkező LNG-re pedig Európának is nagy szüksége van, nem véletlen, hogy a hónap során két újabb terminál építéséről született döntés. A Sempra Energy és a Venture Global LNG összesen 21 milliárd dollárba kerülő beruházásai azonban csak két-négy éven belül készülhetnek el – írja a Bloomberg.