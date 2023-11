Ígéretes, az energiafüggetlenség lehetőségét is felvető megoldást vezettek be egy tajvani faluban: kifejlesztették és meg is valósították a naperőművek fölös energiájának tárolási módját. A kezdeményezést az motiválta, hogy bár rövid időre, de esetenként elment az áram a településen. Most viszont folyamatos a szolgáltatás: az utcai világítás ugyanolyan megbízható, mint a lakások áramellátása.

Energetikai mintafalu lett a régi akkumulátorokra és napelemekre alapozó Hsziaolin.

Fotó: DW

Még nem díszeleg elég ház tetején napelem

A faluban elektromos járművek, jellemzően autóbuszok használt, leselejtezett akkumulátorait használják közösségi áramtárolónak. Azért a buszokét, mert azok nagy kapacitásúak. A tárolórendszerbe akkor juttatják be az áramot, amikor az az igényeken felüli mennyiségben termelődik, és akkor nyerik ki belőlük, amikor arra kereslet van.

Persze, a használt akkumulátorokon kívül a korábbinál több napelemre is szükség van a Hsziaolin nevű faluban. A további telepítésekhez tehát meg kellett győzni a lakosokat, ahogyan a helyi önálló energiarendszer előnyeiről is. A 120 házból álló település házainak eddig csak a 15 százaléka csatlakozott a rendszerhez, vagyis van még tere a bővítésnek. A lakosok meggyőzésében segít, hogy Tajvan támogatja a szolárpanelek telepítését. Az eredeti települést egyébként elsöpörte egy 2009-es tájfun, a lakosai pedig ezután költöztek mostani új helyükre. Kormányuk egységes arculatú mintafalut épített számukra, amely tökéletes helyszín lett az önálló napelemes koncepció megvalósítására, különösen a sok napsütés és a kevés a csapadék mellett.

Nem a szemétbe való a régi akkumulátor

Hsziaolin energiarendszeréhez 15 energiatároló és egy közösségi energiatároló rendszer tartozik. A tárolók kapcsolatban állnak az épületek tetején működő összes napelemmel. A napelemekből az áram egy „közösségi tevékenységi központba” jut, ahol az árammal a nyugdíjazott elektromos buszokból és személygépkocsikból származó akkumulátorokat töltik fel. Használat előtt persze megvizsgálják ezeket az akkumulátorokat, de a többségük még a kapacitásuk 60-70 százalékáig használható. Ha például egy elektromos autóban 50 akkumulátor van, abból 30-40-et szinte biztosan tudunk még használni akár még öt évig is.

A műszaki megoldáshoz tartozó üzleti modell széles körű elterjesztéséhez azonban gazdasági ösztönzőkre is szükség lesz, mert egy elektromos autó használt akkumulátora viszonylag sokba kerül.

Hsziaolin lakosait meg kellett győzni arról, hogy a napelemes-akkumulátoros rendszerük biztonságos, ugyanis volt, aki attól tartott, hogy a háza tetejének árt majd a rákerült napelem. A panelek elfogadtatását segítette, hogy a napelemek energiájával az épületek hűthetők is, a fejlesztések költségéhez pedig a kormány is hozzájárul. Minden, a rendszerhez csatlakozott háztartáshoz tartozik egy tíz kilowattórás energiatároló.