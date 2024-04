Számos nyomós érv szól a rezsicsökkentés mellett, a legnyomósabb az, hogy az európai uniós legalacsonyabb áram- és gáztarifát fizetik a magyar családok – jelentette be Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos.

Búcsú a kiugróan magas gázszámláktól / Fotó: Shutterstock

Mint felidézte, 2012 decemberében nevezték ki erre a posztra, amikor a hazai védett piacon az áram- és a gáztarifák Európában a legmagasabbak voltak. Emiatt a rezsicsökkentés első két évében végrehajtott számlafaragás még kevés volt, folytatni kellett. 2014-ig az áram, a gáz és a távhő ára is 25 százalékkal csökkent, és ma is ezt az árat fizetjük. Hiába robbant ki azóta háború és szaladtak el a piaci energiaárak.

A rezsicsökkentésnek a szociális hatásán kívül pénzügyi és gazdasági hatása is van – szögezte le. Nem véletlen, hogy jelenleg mi fizetjük az Európai Unióban a legalacsonyabb bruttó háztartási végfelhasználói árat.

Ám közben számos probléma felmerült, például az, hogy a rezsicsökkentést már csak az átlagfogyasztás szintjéig lehet fenntartani, ez elsősorban a földgáz esetében fontos. Emellett több mint 62 411 nagycsaládos ügyfél számára megnőtt az átlagfogyasztás szerinti, azaz kedvezményes áron fizethető mennyiség. További fogyasztóvédelmi intézkedés született az egy családi házban élő, közös fogyasztásmérőt használó több háztartás érdekében. Ez 83 216 főt jelent.

További intézkedésre volt szükség

Ma újabb döntés született az átalánydíjas, azaz az egyenletes részszámlás ügyfelek megsegítésére. Eddig ugyanis az volt a probléma – ismertette Bozóky Anita, az MVM kommunikációs igazgatója –, hogy egy adott, mintegy 100 ezer fős felhasználói kör kedvezményes gázmennyisége a tél végére nagyon lecsökkent vagy elfogyott, és kedvezményes árú gázra alig maradtak jogosultak. Ezért azoknak az ügyfeleknek az esetében, akik adott év augusztusától a következő év július végéig tartó gázévben legalább 1729 köbméter gázt használnak fel, ezt a gázmennyiséget naparányosan osztja el az MVM a részszámlákon. (Tulajdonképpen az MVM-nek 3,3 millió lakossági gázvásárlója van, de ennek csak a harmada átalánydíjas, közülük pedig az említett százezer szembesült a kiugróan magas gázszámlával.) Az egyhavi napok számát megosztják az egynapi kedvezménnyel, ez kiszámíthatóbb lesz számukra. A kedvezményes mennyiségig a rezsicsökkentett árat fizetik, afölött a piacit (ami nem azonos a versenypiacival).

Összességében:

a változás az átalánydíjas ügyfeleket érinti;

nem lesznek kiugróan magas számlák a tavaszi elszámolás után;

a kiosztás automatikus lesz, az ügyfél részéről nem igényel semmilyen intézkedést.

A naparányos elszámolásról, ma este vagy holnap jelenik meg a kormányrendelet. A Világgazdaság kérdésére Németh Szilárd jelezte, hogy bár a fentiek szerint a döntés az állami kézben lévő MVM-re vonatkozik, természetesen általános, országos hatályú.