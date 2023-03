Árversenybe kezdtek az áruházláncok, új helyekre utazhatunk, de nem biztos, hogy feltehetjük a TikTokra – heti összefoglalónk

Az elmúlt hét is mozgalmasan alakult a nagyvilágban. Az orosz–ukrán háború már 394 napja tart, és továbbra is Bahmutnál zajlanak a legvéresebb események. A Fed 25 bázisponttal emelte irányadó kamatsávját. A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) letartóztatási parancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen. A MÁV pedig igyekezett mindenkit megnyugtatni. Azonban voltak hírek, amelyek ezeknél is sokkal jobban érdekelték a héten az olvasókat. Összefoglalónkban ezekből szemezgettünk.

A magyarországi kiskereskedelmi láncok között élesedik az árverseny.

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Lengyel keserűség: már szinte semmit se vásárolnak – ez lesz nálunk is?

A lengyel kiskereskedelmi forgalom 2023 februárjában 5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest, míg januárhoz képest 3,6 százalékos volt a zsugorodás – derül ki a lengyel statisztikai hivatal adataiból.

Míg ruhára, gyógyszerre többet, üzemanyagra, könyvekre és élelmiszerekre kevesebbet költöttek a lengyelek februárban. A kiskereskedelmi forgalom éves és havi szinten is zsugorodott. Gyakori mondás, hogy a lengyel és a magyar két jó barát. Adódik a kérdés, hogy ebben is követjük-e majd cimboráinkat.

Újabb népszerű termék árát lökte mélybe a Lidl – megérkezett a Tesco válasza is

A kiskereskedelmi láncok továbbra is mindent megtesznek azért, hogy a vásárlók visszatérjenek az üzletekbe: a sajt, a vaj és a tészta után most a virsli van porondon, de a következő hetekben várhatóan további kedvezményeket ígérnek majd a nagy boltok, például a Lidl, a Tesco, a SPAR, a CBA vagy az Auchan.

Közben a Penny azt jelentette be, hogy országszerte több tucat parkolóját teszi fizetőssé.

A Xiaomi bukása intő jel lehet minden riválisának

A Samsung piackonform stratégiát alkalmazva átvette a Xiaomitól az első helyet a világ második legnagyobb mobilpiacán. A dél-koreaiak ugyanis felismerték, amit a kínaiak nem: az Indiában élők több pénzt is hajlandók áldozni az okostelefonjukra. A Xiaomi ugyanis lebecsülte az indiai fogyasztók vásárlóerejét, ráadásul telefonkínálata köszönőviszonyban sem volt az ízlésvilágukkal, így a világ egyik legnagyobb piacán a konkurens gyártók termékeit választották a vevők.

Nagy bejelentést tett a Wizz Air – ennek sok magyar utazó örülhet

Új repülőgépet, útvonalbővítést és járatsűrítést jelentett be a Wizz Air, amely nem ismeri el a légiutas-adó jogosságát, Váradi József vezérigazgató pedig nemes egyszerűséggel hülyeségnek tartja Michael O’Leary Ryanair-főnök véleményét a Lufthansa-üzletről.

A hét közepén tartott sajtótájékoztatón a fapados légitársaság bejelentette, hogy új útvonalakat nyit meg Budapestről, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről Koppenhágába és Sarm es-Sejkbe repülhetnek a magyarok.

Indiában bukdácsolt a Xiaomi, Nagy-Britaniában azonban a Xiaomi-tulajdonosok sem ússzák meg a központi riasztást.

Fotó: AFP

Négy nap múlva mindenkinek a telefonjára riasztást küldenek a hatóságok, egyelőre kikapcsolni sem lehet

Hamarosan élesben is teszteli a brit kormány azt a teljes lakosságra kiterjedő riasztási rendszert, amelyen keresztül az ország összes lakóját azonnal képesek lesznek értesíteni egy közelgő vagy már folyamatban lévő vészhelyzetről.

Az illetékes hatóságok a riasztórendszert minden telefonnal rendelkező egyén eszközén tesztelni fogják április 23-án, megbizonyosodva a helyes működésről. A riasztás tudomásulvételéig semmilyen funkciót nem lehet majd használni az eszközön, mely szirénázni és rezegni is fog közben.

Mindenképp szabályozni kell a TikTokot, de a tiltás nem megoldás – a hét podcastja

A világ számos országában bizonyos mértékben tiltani kezdték a kínai TikTok közösségimédia-alkalmazást. A világ egyik legnépszerűbb videómegosztó portálja reformot hozott a közösségi média és a marketing világába, ám a kínai anyavállalat miatt a kormányok potenciális nemzetbiztonsági kockázatot látnak benne. Peking inkább veszni hagyná az alkalmazást, mint hogy amerikai kézbe kerüljön.

A TikTok minden kétséget kizáróan egy veszélyforrás, amelyet puszta tiltással nem lehet megregulázni. A Be Social ügyvezetője, Forgács Mariann volt a vendégünk a VG Podcastban.

A hét legérkedesebb fotóiról készült galériánkat alább tekintheti meg: