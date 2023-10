Az elmúlt napokban két magyar kutató kapott Nobel-díjat. Karikó Katalin az mRNS-oltóanyagok kifejlesztéséért, míg Krausz Ferenc az attoszekundumos fényimpulzusok kutatásáért érdemelte ki a legrangosabb tudományos díjat. Holnap azonban akár lehet még egy világszenzáció: az irodalmi Nobel-díjasok között Krasznahorkai László és Nádas Péter is az esélyesek között van.

Krasznahorkai László évek óta az esélyesek között van.

Fotó: Marjai János/MTI

Krasznahorkai László és Nádas Péter a világirodalom rocksztárjai: a könyvfesztiválokon sokan órákkal előbb, hideg élelemmel és székkel érkeznek, hogy ne kelljen fél napon keresztül sorban állni, hogy dedikáltassák az írókkal könyveiket.

Az irodalmi Nobel-díjat előzi meg talán a legnagyobb körítés: számos cikk, találgatás, okfejtés kerül napvilágra, sőt, a fogadóirodákat megszégyenítő oddsmesterek is azt számolgatják, kinek mekkora esélye van megnyerni az elismerést.

A Nobel-díj eredete A svéd kémikus és feltaláló Alfred Nobel 1895. november 27-én kelt végrendeletében rendelkezett arról, hogy vagyonának kamataiból évről évre részesedjenek a fizika, a kémia, a fiziológia és az orvostudomány, továbbá az irodalom legjobbjai, valamint az a személy, aki a békéért tett erőfeszítéseivel a díjat kiérdemli.

Nádas és Krasznahorkai is ott van az első 20-ban, bár a fogadóirodák oddsai (fogadási esélyei) óránként változnak. Nagyjából minden évben jól lövik be az esélyeket, mert mindig ott volt az elsők között a végső győztes író, bár az a jellemző, hogy nem a toronymagas esélyes nyer, jelen esetben a hazánkban is népszerű norvég Jon Fosse.

A smartkets.com oldalon a cikk megjelenésekor Krasznahorkai most sokkal esélyesebb, mint a reggeli órákban volt, míg a nicerodds brit fogadóirodánál Nádas Péter esélyesebb honfitársánál.

Nádas Péter új könyve nemrég jelent meg.

Fotó: Kovács Anikó/MTI

Az irodalmi Nobel-díjról a Svéd Akadémia tagjai döntenek. Az elismerés történetében eddig csak egyszer díjaztak magyar szerzőt: 2002-ben Kertész Imre nyerte el a díjat Sorstalanság című művével.

Akárhogy is legyen, már az is történelmi eseménynek számít, hogy két magyar érdemelte ki a Nobel-díjat két nap alatt, világhírű íróink közül pedig sokak véleménye szerint csak idő kérdése, hogy legalább valamelyikük megkapja az elismerést.