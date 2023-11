Csak a Marvelek előzte meg az alacsony költségvetésű horrort a hétvégén

Bár október utolsó napján volt Halloween, a mozikba előtte érkezett a legtöbb ilyen tematikájú film, egy horror még novemberre is becsúszott, ráadásul nagyon szépen csörögtek a mozipénztárak kasszái. Emellett a világ legnépszerűbb énekesnőjét, Leonardo DiCapriot és képregényfilmet néztek a legtöbben – derült ki a Box Office Mojo legfrissebb adataiból.

A Marvel Univerzum új filmjei egyre kevésbé érdekli a nézőket, ám még így is nagyon sokan ülnek be a szuperhősök kalandjaira.

Fotó: WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTU

Annak ellenére, hogy a színész sztrájk egyértelműen befolyásolta a Disney legújabb szuperhős filmjének promócióját, gyalázatosan indított a Marvelek:

47 millió dollárt hozott nyitó hétvégéjén az Egyesült Államokban.

Ez az MCU 15 éves történetének legalacsonyabb startja. Még a 2008-as A hihetetlen Hulk is jobban teljesített a maga 55,4 millió dollárjával. A filmet 4030 moziban játszották.

A három szuper képességgel rendelkező hősnő kalandjait globálisan sem nézték meg sokan, így jelenleg a nemzetközi bevétel 110 millió dollár volt november 12-ig.

Fotó: UNIVERSAL PICTURES - BLUMHOUSE P

Öt éjjel Freddy Pizzázójában

Az Öt éjjel Freddy pizzázójában visszacsúszott a második helyre, a 20 millió dollárból készülő mozi összbevétele már így is 127 millió dollár felett jár, tehát visszahozta a költségvetése hatszorosát, csak ezen

a hétvégén 9 millió dollár értékbe vettek jegyet a számítógépes játékból készült horrorfilmre.

A horror brutálisan rajtolt az amerikai mozikban, annak ellenére, hogy a kritikusok nem voltak tőle elájulva. A Blumhouse által készített ijesztgetése 80 millió dollárral nyitott két hete, ami a legoptimistább becsléseket is kegyetlenül felülmúlta.

Taylor Swift megállíthatatlan.

Fotó: Valerie Macon / AFPN

Taylor Swift: The Eras Tour

Taylor Swift napjainkra akkora sztár lett, hogy a fellépése még egy ország GDP-jét is megmozgatja, most pedig újabb területeket hódított meg magának az énekesnő. Október második hétvégéjén debütált a mozivásznon a Taylor Swift: The Eras Tour című koncertfilm, amely finoman szóval letarolta a filmszínházakat. Az énekesnőről készült filmet még mindig több mint 2800 mozi tartja műsoron.

A film hatalmas anyagi siker, hiszen

nagyjából 10-20 millió dolláros büdzséből varázsolt 172 millió dollárt.

Megfojtott virágok

Martin Scorsese, Robert De Niro és Leonardo DiCaprio. Ennek a triónak a neve garancia a sikerre, de vannak nehezítő körülmények: a történelmi eposz közel 3,5 órás.

A Megfojtott virágok 4,6 millió dollárt hozott a hétvégén,

míg globálisan 68 millió dollárnál tart, így elég nagy az esély arra, hogy bukás lesz a 200 millió dollárból készült alkotás. Az sem segít rajta, hogy az alkotók megtiltották a moziknak, hogy szünettel játszák a filmet.