Elhunyt a Beverly Hills 90210 színésze

Ötvennyolc éves korában elhunyt David Gail, aki több ismert tévésorozatban is szerepelt, például a Beverly Hills 90210-ben és a Port Charles című szappanoperában – írta meg a The New York Times. A hírt a színész testvére, Katie Colmenares jelentette be az Instagramon. A halál okát és pontos idejét nem részletezte a posztban.

Fotó: AFP

Alig volt nap az életemben, amikor ne lettél volna velem. Mindig a szárnysegédem, a legjobb barátom voltál, aki bármivel és bárkivel képes szembenézni

– írta Colmenares. Hozzátette: „Mindennap szorosan a szívemben foglak őrizni te gyönyörű, szerető, csodálatos, vad emberi lény, örökké hiányozni fogsz, minden nap minden másodpercében, nem lesz másik.”

Az 1990-es évek közepén és végén termékeny televíziós színész volt. Legnagyobb szerepét a General Hospital című sorozat spinoffjában, a Port Charlesban játszotta, amelyben dr. Joe Scanlont alakította 216 részen keresztül.