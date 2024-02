Kifejezetten meleg napokkal búcsúzik a tél

Már február végén beköszöntött a tavasz, a tél utolsó napjain a 20 fokot is átlépheti a hőmérő higanyszála. Szerdán fátyolfelhős, napos idő lesz, csapadékra nem kell számítani, és a szél is csendes marad – írta a HungaroMet. Napközben akár 21 fok is lehet.

A Köpönyeg.hu azt írta, hogy csütörtökön sem erősödik meg a felhőzet, többnyire napsütéses időnk lesz. Kitart a korai tavasz, és a hőmérséklet 20 fok körül marad.

Péntekre megvastagszik a felhőzet, és még eső is előfordulhat. A szél megerősödik a nappali hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között ingadozhat.

A hétvégén általában 15 fok lesz, az ég pedig beborul. Szombaton az ország középső részén esőre van kilátás. Vasárnap már igazi kirándulóidő lehet, a nap kisüt, és nem kell csapadéktól tartani. A jövő héten a felhőzet fokozatosan megerősödik, és hétfő késő délután már esőre kell számítani.