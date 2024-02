Rowan Atkinsont hibáztatják az elektromos autók gyenge eladásaiért

Meglepő bűnbakot találtak Nagy-Britanniában az elektromos autók piacának gyenge számaiért. A parlament felsőházának számító Lordok Háza legfrissebb jelentésében a színész Rowan Atkinsont okolták a vártnál visszafogottabb eladások miatt – írta meg a The Telegraph.

Rowan Atkinson szereti az elektromos autókat, de a hiányosságokat is kiemelte.

Fotó: Adam Berry

A Mr. Bean és a Fekete Vipera című sorozatokból is ismert 69 éves színész kedden egy valóságos dráma középpontjában találta magát, amikor a környezetvédelmi és éghajlatváltozási bizottság arról írt, hogy

részben Rowan Atkinson a hibás az elektromos autók rossz megítéléséért a szigetországban.

Rishi Sunak miniszterelnök nettó nulla szén-dioxid-kibocsátási stratégiája értelmében 2035-től betiltják az új benzin- és dízelüzemű gépjárművek forgalmazását az Egyesült Királyságban. A kormány célkitűzései szerint ez a tilalom arra fogja ösztönözni az autósokat, hogy kezdjenek el elektromos járműveket vásárolni, azonban ez az átállás jóval lassabb, mint ahogyan azt a stratégia elfogadásakor remélték.

A Green Alliance zöld képviselőcsoport szerint az egyik legkárosabb megnyilvánulás a témában egy Atkinson által a The Guardianben írt véleménycikk volt. A 2023 júniusában publikált kommentárjában a színész azt írta, hogy szereti az elektromos autókat, és korán elkezdte használni őket, azonban egyre inkább úgy érzi, hogy átverték. A színész, aki egyébként villamosmérnöki és irányítástechnikai diplomával rendelkezik, cikkében azt fejtegette, hogy az elektromos autó ugyan csodálatos találmány, de kicsit lélektelen jármű.

Sokkal több balesetet okoznak az elektromos autók, mint a benzinesek A Hertz autókölcsönző és a LexisNexis Risk Solutions biztosításokkal foglalkozó cég adatai szerint az elektromos autók sokkal többször keverednek balesetbe, mint a belsőégésű társaik. Emiatt a Hertz le is cserélte 20 ezer elektromos autóját benzinesre, mivel a balesetek után a biztosítási költségek már túl magasak voltak. Kiderült, hogy a legtöbb baleset akkor történik, amikor egy sofőr elektromosra cseréli az addig benzinüzemű autóját.

A színész írása komoly visszatetszést váltott ki az elektromobilitás-pártiak részéről, akik azzal vádolták Atkinsont, hogy félreérthetően mutatja be az akkumulátortechnológia jelenlegi állapotát.

Simon Evans, a Carbon Brief weboldal munkatársa később azt írta, hogy a színész legnagyobb hibája, hogy nem ismeri fel, hogy az elektromos járművek már most is jelentős globális környezeti előnyöket kínálnak a belső égésű motorral hajtott autókhoz képest.

A kedden közzétett képviselőházi jelentés azonban megemlíti, hogy nemcsak Mr Bean a hibája az elektromos autók iránti alacsony érdeklődés. Megállapításaik szerint a magasabb beszerzési költségek és a nem megfelelő töltőinfrastruktúra is visszatartja az autósok jelentős részét attól, hogy átálljanak az elektromos járművekre.