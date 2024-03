Budapesten lép fel Tom Morello

A Rage Against the Machine gitárosa, Tom Morello szólóprojektjével lép fel a Budapest Parkban, július 1-jén – közölte hétfőn a koncertet szervező Live Nation.

A közlemény Tom Morellót minden idők legjobb gitárosai közé sorolja és felidézi, hogy

a zenész az elmúlt években nemcsak zenekarokban és különféle projektekben szerepelt, de szólóban is aktív volt.

Fotó: AFP

A Rage Against the Machine 1991-ben alakult és kisebb-nagyobb megszakításokkal 2024-ig aktív volt, nyert két Grammy-díjat és eladott világszerte 16 millió lemezt.

Amikor a zenekar épp szünetet tartott, Morello akkor is aktív maradt, többek között a Chris Cornell énekessel közösen alapított Audoslave gitárosaként, de játszott a Bruce Springsteen E Street Bandje turnéin, valamint a Prophets of Rage, illetve a Street Sweeper Social formációban is. Szólóban folkos anyagokat jelentetett meg Nightwatchman név alatt.

Az atmoszférikus torzítások és a lemezjátszó karcolására emlékeztető effektek használata egyfajta védjegyévé vált Morellónak.

Játékával kivívta a Rolling Stone elismerését is, a magazin minden idők 100 legjobb gitárosa között a 26. helyre rangsorolta.

Tom Morello 2021 óta már nem Nightwatchman néven építi szólókarrierjét, hanem saját nevén, így jelent meg a The Atlas Underground Fire és a The Atlas Underground Flood című albuma is. A lemezeken olyan vendégek szerepeltek, mint Bruce Springsteen, Eddie Vedder, Grandson, Damian Marley vagy a Bring Me the Horizon.

A gitáros Axis of Justice néven politikai csoportot is alapított a System of a Down frontemberével, Serj Tankiannal, melynek célja, hogy közös harcra hozza össze a zenészeket, rajongókat és a különböző szervezeteket a társadalmi igazságosságért.

„Azzal, hogy megkérdőjelezzük a zene határait és annak korábbi hangzását, felnyithatjuk az emberek szemét, hogy megváltoztassák a társadalom status quóját” – idézte Morellót a szervezők közleménye.