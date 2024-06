Védjegy-mánia: Madonnától kezdve a macskás Taylor Swiften át a csirkeárussal pereskedő Muskig

A védjegy-jelenség egyre népszerűbb a sztárok, főleg az énekesek körében, akik ezzel akarják egyértelműsíteni szellemi termékeiket. Egyes kérések meglepők lehetnek, mások pedig már egyenesen abszurdak. Taylor Swift például védjegy-bejelentést tett a hónap elején a Female Rage: The Musical-turnéjának egy részére, melyen a The Tortured Poets Department című új albumának dalait mutatta be. Ezek között van a saját neve, annak kezdőbetűi, valamint több új dalának címe is, mint például a ...Ready For It? is.

Taylor Swift neve akkora húzóerővé vált, hogy a vele fémjelzett árucikkek pillanatok alatt elkelnek / Fotó: Casey Flanigan/imageSPACE

Könnyű túlzásokba esni

A védjegy alapvetően arra szolgál, hogy áruk, szolgáltatások és egyéb szellemi termékek biztonságban legyenek a visszaélésektől, viszont a sztárok hajlandók túlzásokba esni. Ilyen például az „Swiftmas” kifejezés, mely egy 2014-es eseményre utal, amikor Taylor Swift karácsonyi ajándékokat küldött rajongóknak. Ez még valahol érthető miért került fel a védjegyek közé, viszont az már nem, hogy

az énekesnő macskái nevét – Meredith, Olivia és Benjamin Swift – is levédette.

Swift neve mára akkora húzóerővé vált, hogy a vele fémjelzett árucikkek pillanatok alatt elkelnek – így ezek valóban védelemre szorulnak. A túlzásra még jó példa lehet a Kylie Jenner és Kylie Minogue közötti 2017-es per: Jenner le akarta védetni keresztnevét, Minogue jogi csapata viszont ellenezte a lépést, mert szerintük az súlyos károkat okozhatott volna az ausztrál énekesnő márkájában – írja az Euronews.

Védjegy: védelem vagy pénzeső?

Minél híresebbé válik egy közéleti személyiség, annál nagyobb húzóerő lesz a neve, és ilyenkor a védelem valóban indokolt – mondja Jerry Bridge-Butler, a Baron Warren Redfern védjegyügyvédje. A Forbes szerint 2023-ban

Taylor Swift nagyjából 200 millió dollárt (71 milliárd forint) keresett, amikor pólókat és egyéb cikkeket adott el a The Eras Tour bemutatóin.

Egy másik védjegyügyvéd szerint, amennyiben visszaélés történik valaki nevével vagy nem védett márkájával, nehéz lehet visszaszerezni az irányítást felette. Például 2019-ben Neymar Júnior labdarúgó pert nyert a portugál üzletember, Carlos Moreira ellen, aki a „Neymar”-feliratot ruhák, cipők és fejfedők árusítására kívánta használni.

Madonna volt az első híresség, aki védjegyet igényelt / Fotó: HIP

Évtizedek óta népszerűek a védjegyek

Madonna volt az egyik első híresség, aki az 1980-as években jogot kért nevének és márkájának védelmére, és azóta a kérések sokkal gyakoribbá váltak. Sportolók között sem ismeretlen a dolog: Usain Bolt nemrég kért jogi védelmet az elhíresült győzelmi pózára, színészek közül pedig Paris Hilton emelkedett ki, amikor sikeresen megvédte „that's hot” (ez dögös/ez menő) jelmondatát.

A politikában sem kell sokáig példát keresni, elég csak ránézni az amerikai elnöki választásokra:

Donald Trump is levédette jelmondatát, a „Make America Great Again”-t, kampányának szlogenjét.

Az Szellemi Tulajdoni Hivatala 2023-ban 175 694 kérelmet bírált el, ebből 161 216 védjegyet regisztráltak, így a sikerességi arány több mint 90 százalék. Níall Tierney, egy Dublinban dolgozó szellemi tulajdonokkal foglalkozó jogász szerint az elutasítás egyik oka az, hogy a védjegyek nem írhatják le az értékesített árukat. „Ha egy szappangyártó kérvényezi a SOAPY nyilvántartásba vételét mosószerekhez, akkor azt elutasítják” – magyarázta.

Nemrég Elon Musk is érdekes szituációba került, amikor a Tesla beperelt egy manchesteri csirkeboltost védjegybitorlás miatt . Amanj Ali 2020 májusában bejegyeztette a brit szellemi tulajdon hivatalánál a Tesla Chicken & Pizza névjegyet az élelmiszer- és italszolgáltatások kategóriájában. A csirkés elmondása szerint Nikola Tesla után nevezte el éttermét, de a cég mégis töröltette vele a nevet, miután megnyerték a pert. A csirkeboltost arra kötelezték, hogy fizessen 4 ezer font kártérítést cégének.