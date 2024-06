Vegán és teás koktélok – menő italfogyasztási trendek 2024-ben

Kristálygömb híján az iDrinks.hu sem ígért pontos adatokat, azonban a nagy iparági elemzők és szakértők véleménye alapján körvonalazta, hogy milyen megatrendek érintik a 2024-es alkoholos italok fogyasztását.

Vegán, teával ízesített vagy épp kulináris koktélokkal menőzhetünk idén / Forrás: iDronks.hu / Fotó: Shutterstock

A prémiumitalokat forgalmazó cég bemutatta azokat a legfontosabb italtrendeket, amelyek befolyásolják a bárok és az éttermek italkínálatát és koktélválasztékát idén – olvasható az iDrinks.hu-n. A likőrök és a koktélok egyre többet merítenek majd a kulináris élményekből, az étel-ital párosításokból.

Az új stílusú koktélok a finom falatokból, netán a főételekből merítenek ízötletet

Ilyen például az Earlswood’s Moussaka, a londoni Sohóban működő Wacky Wombat bárból. Az italban izgalmasan keveredik az olívaolaj, a rum, a vörösbor, a paradicsom és a padlizsán, mintha mindig is összetartoztak volna. A párizsi Abricot bárban pedig mogyoróvajas és zselés koktélt is kínálnak a miniszendvicseik mellé. Eddig sem volt ritka, hogy egy likőr valamilyen sütemény aromájából merít inspirációt. Ennek most jeles képviselője a Stambecco Tiramisu. Pár korty után heves vágy fogja el az embert, hogy beleharapjon – amire a párlat ízei utalnak – egy tiramisuba – olvasható az iDrinks oldalán.

A tequila népszerűsége töretlen lesz ebben az évben is. 2022 és 2023 a nagy áttörés éve volt, a harmadik legnagyobb italkategóriává nőtte ki magát a whisky és a vodka mögött.

A verseny élesedését jelzi, hogy a tequilakészítőknek időről időre egyre színesebb aromájú, változatosabb nedűkkel kell előállniuk, mint a jalapenós, a mangós és a kókuszos tequilák.

A megfigyelések azt igazolják, hogy az egészségügyi okok miatt, az állatok védelme érdekében vagy a Föld megmentése céljából 2024-ben egyre keresettebbé válnak a vegán italok. A vegán életmódra való áttérésnek köszönhetően egyre hangsúlyosabbak lesznek a növényi alapú ételek és italok a bárokban. Több tejes és krémes alternatívával gyarapodnak a polcok. A vegán italok egyik nagy zászlóvivője az Amarula Vegan Krémlikőr.

Fontossá válnak az ázsiai és a keleti ízek az italokban

Olyan ízekre és komponensekre gondolnak az italokban, mint a kaffir levél, a szaké, a yuzu vagy a baijung. A szaké iránt egzotikus zamata miatt már eddig is nagy volt az érdeklődés a nyugati országokban, most viszont felzárkózott mellé az egyre ismertebbnek számító japán whisky. Egyre többen keresik az üzletekben a tradicionális japán italkészítés egyik italfajtáját, a szochut és a koreai sojut. Változatlanul nő az érdeklődés a latin-amerikai italok, a tequilák, a mezcalok és a rumok iránt is – olvasható az oldalon.

A szerény kezdetekkel debütáló, alacsonyabb alkoholtartalmú italkategória, a spritz egyre szélesebb és változatosabb palettát kínál. Évről évre újabb márka vagy azon belül egy új változata jelenik meg a boltokban és a prémiumüzletekben. Sok mindenkinek a spritz és a fröccs a tökéletes nyári ital.

A spritz megtestesíti az arany középutat az absztinencia és a vad piálás között

Az Aperol jelenleg megingathatatlannak tűnik a spritz élmezőnyében. Hasonló formán a retro sem maradhat ki semmiből. Az iDrinks összefoglalója szerint az Espresso Martini fellendülésével nem lehetetlen, hogy hamarosan az 1990-es évek nagy kedvence, a White Russian is visszatér a köztudatba vagy a Hot Flat White Russian változat, amelyet gyakran saját eszpresszóval, vodkával, Tia Martiával és zabtejjel szervíroznak.

Valóságos aranybányának tűnnek a koktélok birodalmában az egzotikus ízesítésű teák.

A teák teljesen más dimenzióba emelik a koktélélményt 2024-ben. A gyümölcsös változatok vagány ízekkel gazdagítják a koktélokat, és szélesítik az alacsony alkoholtartalmú koktélok palettáját. Remek kísérletnek tűnt az is, amikor a bártenderek eperízű teát kevertek Strawberry Vodkával.

– írta az iDrinks.

Manapság exponenciálisan nő az érdeklődés az alacsonyabb alkoholtartalmú italok iránt, és ezzel arányosan kezd tudatosabbá válni az alkoholfogyasztás.

Kialakult egy új szemléletmód, az úgynevezett józan kíváncsi megközelítés

Egyre több nagy gin- és whiskygyártó előállt az alacsonyabb, 20 százalékos alkoholtartalmú italokkal, kifejezetten a józan kíváncsiskodóknak, ezzel is kedvezve az új trendnek. Továbbá nagy lendületet vettek és zászlóshajónak számítanak azok az italok, amelyek mind az öt érzékszervét lenyűgözik az embernek.

2024-ben az italkészítők arra törekszenek majd, hogy a nedűk kettőnél több érzékszervet kapcsoljanak be, vagy akár mind az ötöt felébresszék a fogyasztókban. A tequilánál maradva például a Butterfly Cannon Blue Tequila egy kis hozzáadott ital hatására megváltoztatja a színét.

Ez a trükk nem ritka a koktélok világában, mint az sem, ha színes gyógynövények vagy virágok úszkálnak a pohárban, ami igazi vizuális csavart ad egy italnak.

A sima koktéljég snassz

A jégnek mindig is nagy szerepe volt a bárkultúrában. 2024-ben már simán megeshet, hogy az italban a jégkocka közepén felbukkan egy-egy virágminta, színes pillangó, de cégek márkajelzésével díszített jégkockák is lehetnek a koktélban.

Virág, pillangó vagy márkajelzés a jégkockákban / Fotó: Shutterstock

Jönnek a fenntarthatóbb előállítású és palackozású italok

Maga a párlat palackozása és a csomagolása is lehet fenntartható – szintén fenntarthatóságról van szó, amikor egy ital vadon élő természetes élesztőből készül, vagy regionális gabonából – de idetartoznak a hulladékmentes bárprogramok és a recycle szeszes italok. A fenntartható italgyártás egyik éljátékosa a nicaraguai Flor De Cana Rum üzeme, amely már 100 százalékban megújuló energiával működik, és megszerezte a karbonsemleges minősítést is.

A prémium szeszes italok forgalmazásával foglalkozó cég szerint az új trendek mellett a mesterséges intelligencia is egyre nagyobb hatással van az italfogyasztásra.

A saját bőrünkön érezzük, hogy a modern technológia is teljesen átalakítja a hétköznapjainkat

– írja az iDrinks.

Például már nem feltétlenül kell koktél- és italreceptekkel zsonglőrködni, mert léteznek az optimális keverési feltételeken dolgozó intelligens koktélrendszerek. Aztán a többévi érlelést igénylő ízek is könnyebben elérhetők egy új technológiával, amely a hő és a fény kombinációjának bevetésén alapul.

A whiskyt és a rumot már pár hét alatt megérlelik

– írja az iDrinks. Azonban erre még a cég is várja a választ. Vajon az új technológiával készült italok zamata is olyan lesz, mint a hagyományos érlelésű italoké?

