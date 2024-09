Évente több százezer forintot költenek a magyarok legóra

A magyar vásárlók ötöde, 21 százaléka mondta azt, hogy évente akár 100 ezer forintot is elkölt legóra. 10 százalék 300 ezer forintot sem sajnál a dán építőkockákra – derült ki az Etele Pláza online felméréséből.

A legó a magyar vásárlók egyik kedvenc játéka / Fotó: AFP

A felmérésből kiderült, hogy a magyarok hasznos hobbinak tartják a legót, ami segíti a gyerekek készségfejlesztését, például a finommotoros mozgást, a térlátást és a logikai gondolkodást. A legót vásárlók több mint fele (51,5 százalék) magának, vagy családban lévő gyereknek vásárol a termékből.

Az Etele Pláza a KocKaland kiállítás apropóján készítette a felmérést, amit a közlemény megjelenéséig több mint 500-an töltöttek ki.

A magyarok vásárlási szokásai

A legtöbben évente néhány alkalommal (38,5 százalék) vásárolnak legót, de

minden tizedik honfitársunk havonta egyszer meglepi magát egy új készlettel,

míg 18 százalék ritkábban, vagy egyáltalán nem vásárol. A legnépszerűbbek továbbra is a kifejezetten gyerekeknek szánt szettek (31,4 százalék), míg közel harmaduk azt vásárolja meg, ami éppen megtetszik neki. Egyformán keresettek a Technic, a City, a sorozatokhoz vagy filmekhez kötődő készletek, de 9 százalék kifejezetten a felnőtteknek, gyűjtőknek szánt dobozokat választja.

A válaszokból kiderül, az építés élménye továbbra is az egyik legjobb ajándék: a magyarok több mint fele saját, vagy rokonok gyerekeinek vásárol belőle, de nem elhanyagolható, hogy szinte minden harmadik (32,1 százalék) vásárló olykor-olykor saját magát is megjutalmazza. Nagyjából ugyanannyian vásárolnak párjuknak (7,9 százalék), mint felnőtt barátaiknak, rokonaiknak, vagy barátok gyerekeinek (6,3 százalék).

A megkérdezettek több mint fele (51,5 százalék) gyerekeivel, míg 11-11 százalék inkább a párjával vagy egyedül épít. Ilyenkor a legtöbb esetben 1-2 órát (43,2 százalék) játszanak, negyedük 2-3 órát is épít, sőt, minden tizedik válaszadó képes teljesen belemerülni és akár 5 órán keresztül is rakosgatja a kockákat. Az igazán fekete övesek (3 százalék) fél, vagy akár egy napot is eltöltenek kedvenc készletük megépítésével.