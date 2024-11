Jövőre körbeturnézza a világot új lemezével a Linkin Park

Nagyszabású, több mint 50 állomásból álló turnéra indul jövőre pénteken megjelenő, From Zero című új albumával a Linkin Park.

Mike Shinoda, a Linkin Park rappere és fő dalszerzője a zenekar 2024 szeptemberében Hamburgban tartott koncertjén / Fotó: Christian Carisius / DPA Picture-Alliance via AFP

A 2000-es évek egyik legnagyobb hatású és legnépszerűbb rockzenekara korábbi énekesük, Chester Bennington 2017-es tragikus halálát követően szünetre vonult. Hosszú hallgatás után idén szeptemberben jelentették be, hogy új felállással térnek vissza, és új album is készül, az ősz folyamán több koncertet is adtak a világ különböző pontjain az Egyesült Államoktól Németországon, Anglián és Franciaországon át Kolumbiáig.

Az új nagylemez november 15-én esedékes megjelenését egy nappal megelőzve hozták nyilvánosságra, hogy jövőre jóformán az egész világot bejárják egy közel hatvanállomásos turnéval.

A koncertkörút az albumhoz hasonlóan a From Zero nevet kapta, és olyan előadók kísérik majd előzenekarként a Linkin Parkot, mint a Spiritbox, az Architects vagy az AFI.

A turné jövő januárban indul Mexikóból, tavasszal Ázsiában és az Egyesült Államokban folytatódik, de természetesen Európa sem marad ki a szórásból.

Az öreg kontinensre a nyár folyamán érkezik a Mike Shinoda vezette csapat, magyarországi dátumról sajnos nem tudni, hozzánk legközelebb június 12-én, Ausztriában a nickelsdorfi Nova Rock fesztiválon, vagy két nappal később, június 14-én, a csehországi Hradec Kralovéban a Rock for People fesztiválon csíphetik el őket a magyar rajongók.

Az említett helyszínek mellett Európában fellép majd a zenekar többek közt Hannoverben, Berlinben, Milánóban, Londonban, Párizsban és Gdyniában is, aztán augusztus–szeptemberben visszatér az Egyesült Államokba, végül októberben és novemberben dél-amerikai bulikkal zárja le az évet.

Hihetetlen nagy élmény volt visszatérni a koncertezéshez – mondta Mike Shinoda, a csapat rappere és fő dalszerzője az idén őszi, telt házas visszatérő fellépések kapcsán. Shinoda hozzátette, hogy elképesztően sok támogatást és szeretetet kaptak a rajongóktól, ezt az energiát akarják magukkal vinni és visszaadni a közönségnek a jövő évi turnén.