Deviza
EUR/HUF396.35 0% USD/HUF340.6 +0.07% GBP/HUF459.77 +0.05% CHF/HUF424.81 +0.04% PLN/HUF92.94 +0.06% RON/HUF78.24 -0.02% CZK/HUF16.16 -0.03% EUR/HUF396.35 0% USD/HUF340.6 +0.07% GBP/HUF459.77 +0.05% CHF/HUF424.81 +0.04% PLN/HUF92.94 +0.06% RON/HUF78.24 -0.02% CZK/HUF16.16 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedési reform
sebességhatár
Csehország
autópálya

Döntött Magyarország V4-es szövetségese, itthon is ez lesz: szeptember végétől 150 km/h-val lehet közlekedni egy nagyon fontos autópályán – kiderültek a szabályok

Az októberben induló program elsőként a D3-as autópályán lép életbe, szigorú időjárási és forgalmi feltételek mellett. Csehország az autópályás közlekedés új korszakát teszteli: bizonyos szakaszokon 130-ról 150 kilométer óránkéntira emelik a megengedett sebességet.
VG
2025.08.28., 05:00

Csehország 2025 októberében elindítja azt a programot, amely a jelenlegi 130 kilométer óránkénti sebességhatárt 150-re emeli a D3-as autópálya Budweis és Tábor közötti szakaszán. Az intézkedés mintegy ötven kilométeren lesz érvényben, és csak elektronikus kijelzőkön megjelenő engedélyezés mellett – vagyis kizárólag jó időben és alacsony forgalomnál.

zöld ADAC publishes 2024 congestion balance sheet cseh
Csehország az autópályás közlekedés új korszakát teszteli: bizonyos szakaszokon 130-ról 150 kilométer óránkéntira emelik a megengedett sebességet / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Régóta várt cseh autópálya-reform

Az Adac.de szerint projekt kiépítése körülbelül 2,2 millió euróba kerül. A hatóságok azt ígérik, hogy esőben, ködben vagy téli körülmények között automatikusan visszaáll a hagyományos 130 kilométer óránkénti határ.

A kezdeményezés célja a közlekedés folyékonyságának javítása és a korszerű autópályák jobb kihasználása. Ha a tesztprogram sikeres lesz, akkor más szakaszokra is kiterjesztik:

  • például a D1-es Prerov-Ostrava;
  • vagy a D11-es Kolín-Jaromer szakasz lehet a következő jelölt.

A döntés illeszkedik a közép-európai trendekhez: miközben Németországban továbbra is heves viták folynak az autópályás sebességkorlát bevezetéséről, a csehek inkább a rugalmas, időjárásfüggő szabályozást választották.

A tesztidőszak első tapasztalatai tehát nemcsak a cseh közlekedéspolitika jövőjét határozzák meg, hanem regionális hatással is bírhatnak. Könnyen lehet, hogy ha a rendszer beválik, a környező országok is hasonló megoldások felé mozdulnak.

Fontos fejlesztés zajlik az M7-es autópályánál

Szeptemberig a főpályán ugyan nem végeznek előre tervezett munkálatokat az M7-es autópályán az M0 és Balatonvilágos között, de a Velencei pihenő térségében zajlanak az új gyalogos és kerékpáros híd építési munkálatai.

 

Országszerte

Országszerte
924 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
arany

Nvidia aggodalmak a részvénypiacon, folytatódik a Trump-Fed boxmeccs - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Lassuló növekedést vár a világ talán legfontosabb csipgyártója az Nvidia, az igazi kérdés a kínai üzletág sorsa. A részvénypiac gyengüléssel reagált a hírre. A befektetők fixre veszik az amerikai jegybank szeptemberi kamatcsökkentését, a kérdés csak az, hogy ezt követően mit lép a Fed.
2 perc
ukrajna

Rendkívüli: Magyarország bejelentette a válaszlépést Ukrajna ellen a Barátság vezeték megtámadása miatt – súlyos döntést hozott a kormány

A kormány nem hagyta szó nélkül, hogy veszélyeztették az energiabiztonságát.
4 perc
Nagyerdő

Eladó a legendás villa a vidéki nagyvárosban: világhírű magyar építész tervezte, felbecsülhetetlen az értéke - videó

Többszáz négyzetméter alapterületű ingatlanról van szó.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu