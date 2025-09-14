Napos hétfő, felhős kedd várható jövő héten

Jövő hét hétfőn reggelre főleg délnyugaton képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, fátyol- és gomolyfelhős idő várható. Északkeleten még előfordulhat zápor, 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz – írja a Köpönyeg.hu.

Kedden a kezdeti napsütés után északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. Késő délutántól megerősödik az északnyugati szél.,21 és 28 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szerdán a reggeli párásság után északnyugat felől csökken a felhőzet, felhőátvonulások várhatók, keleten egy-egy záporral. A szél délnyugatira fordul és megélénkül. 21-23 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtökön Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, és sok napsütés valószínű délután, csapadék nem várható. Mérséklődik a délnyugati szél, 24-25 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Péntek és a hétvégén visszatér a nyárias idő sok napsütéssel, csapadék nélkül. A hőmérséklet tovább emelkedik: a hétvégén délen 30 fokos hőség is lehet.