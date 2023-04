Kétezer forintos havi fűtésszámlával példálóznak a mai lakásépítők, ami önmagában is jól érzékelteti az energetikai tanúsítványokban szereplő, az egyes kategóriákból adódó markáns különbségeket. A korszerű és korszerűtlen ingatlanok rezsije között egyre nagyobb az eltérés, ami számszerűsíthetővé teszi, hogy mennyivel kevesebbe kerül havonta egy új lakás működtetése, mint egy elavult régi hűtése, fűtése.

Tovább nyílik az árolló az elavult és a korszerű lakások rezsije között

A most készülő új, AA-kategóriás lakások konkrétan tizedannyi energiával működtethetők, mint az akár csak egy-két évtizede épültek. Az ennél nagyobb korkülönbségek pedig még nagyobb eltérést jelentenek az energetikai besorolási kategóriákban a legmodernebbekhez képest. Akárcsak az autópiacon, ma már a lakáspiacon is az első kérdés a fogyasztásra, az ingatlan üzemeltetési költségére vonatkozik. És akárcsak az autópiacon, a korszerű, kis fogyasztású, minimális rezsijű új lakások és az elavult, energiaigényes régiek közötti árolló nagyra nyílt, és még nagyobbra fog.

Fotó: lake11.hu

– Bármilyen ingatlant fel lehet újítani, de egy régi társasház lakásai még felújítva sem fogják elérni azt az energetikai szintet, amit a szigorú előírások szerint tervezett, most épülő modern házak lakásainak mindegyike – mondta Borbély Zoltán, az Atenor Hungary ügyvezetője. A belga ingatlanfejlesztő cég magyar leányvállalata nemrég indította el az újbudai, 900 lakásos Lake11 lakónegyed építését, miközben máris újabb lakásprojekteket készít elő. Ők tehát hisznek az új lakások piacának bővülésében is.

– A lakásfelújítás, energetikai korszerűsítés ráadásul nem csak műszaki és kivitelezési kérdés, hanem finanszírozási is, sőt leginkább az – hangsúlyozza az Atenor magyarországi cégvezetője. Az új ingatlanok vásárlói gyakorlatilag egy összegben, a magasabb négyzetméter árakkal hosszú időre biztosítják és megfizetik azt az energetikai pluszt, ami hosszú távon is értékessé, értékállóvá teszi lakásukat.

Nemcsak a vételárban és a rezsiköltségekben mutatkoznak meg az energetikai szintkülönbségek a különböző korú és tudású lakások között, hanem a felhasználói élményben is. Az üzemeltetési költséget ugyanis a legkorszerűbb ingatlanokban nem a szobahőmérséklet csökkenésével érik el, hanem már a tervezésnél, amikor modern építőanyagokkal, korszerű műszaki megoldásokkal, megújuló energiaforrásokkal számolnak.

Fotó: lake11.hu

A rezsifókusz a közlekedést is át fogja formálni, méghozzá a megújuló energiával működő korszerű villanyautók révén, és erre már nem is kell egy évtizedet várni, hamarabb megtörténik Borbély Zoltán szerint. Napenergiából nyert árammal működő, ingyenes töltőhelyek építésével ugyanis további helyben elérhető előnyöket tudnak garantálni az új lakónegyedekben, gyorsítva a villanyautók elterjedését. Ráadásul az ingyen energia tovább gyarapítja a korszerű ingatlanok előnyeinek sorát, és szó szerint is rávilágít a régi és a modern életkörülmények közötti növekvő különbségre – érvelnek a lakásfejlesztők.