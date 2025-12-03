Energetikai mintaprojekt: szívesen megosztják a tapasztalatokat más vállalatokkal – Energetikai fejlesztés az IKR Agrár Kft.-nél

Komoly fejlesztés fejeződött be nemrég az IKR Agrár Kft. életében: a vállalat 22 telephelyén korábban, valamint bábolnai központjában jelentős energetikai korszerűsítés történt 2025-ben. Az NRG Services Kft. kivitelezésében zajlott, 400 millió forintos beruházás célja a környezetbarát, fenntartható és egyben gazdaságosabb működés volt.

Példaértékű, műszakilag is kiemelten innovatív energetikai beruházás valósult meg az IKR Agrár Kft. bábolnai székhelyén / Fotó: Pomaranski Luca

Rekordidőt hozott a kényszer

Az IKR telephelyeire többnyire 50 kW teljesítményű, úgynevezett háztartási erőműnek minősülő berendezések kerültek, fedezve a villamosenergia-felhasználás közel 80 százalékát. Az energetikai beruházás rekord­idő alatt valósult meg, aminek a vállalaton kívülálló oka is volt: még a kormány által megszüntetett szaldóelszámolás kivezetése előtt meg kellett történnie az engedélyeztetésnek, hogy az IKR élhessen a kedvezőbb elszámolás lehetőségével. Így, bár a fejlesztések eleve tervben voltak, a törvényi változások meggyorsították a beruházást.

A 22 telephely teljes fejlesztési dokumentációjának elkészítése, az engedélyes eljárás lefolytatása, az egyeztetés az ország különböző területein működő energiaszolgáltatókkal feszített munkát követelt a vállalat műszaki csapatától, de végül sikerült a terveknek megfelelően üzembe állítani valamennyi napelemerőművet – mondta dr. Drucskó Zoltán, az IKR Agrár Kft. ügyvezető igazgatója.

Az IKR központi, bábolnai telephelye kivételes a fejlesztések szempontjából, itt ugyanis egy példaértékű, műszakilag is kiemelten innovatív energetikai beruházás valósult meg. A telephelyen ugyan eddig is működött napelemes rendszer, az azonban nem felelt meg az igényeknek, hiszen 340 kW-os teljesítményével nemcsak túlméretezett volt az épület fogyasztásához képest – évente 250 ezer kWh energia ment veszendőbe emiatt –, de a vezérlése sem felelt meg a korszerű követelményeknek.

A kazántól az ablakokig

Az IKR háromszintes főépületének energetikai korszerűsítése magában foglalta a külső hőszigetelést és valamennyi – több mint száz – nyílászáró cseréjét is, és rekordidő, mindössze négy hónap alatt valósult meg, Lázár Szabolcs, az IKR Agrár Kft. műszaki vezetőjének koordinálásával. Mindezt úgy, hogy az épületben eközben nem állt meg a munka, az IKR közel száz munkatársa folyamatosan dolgozott a telephelyen.