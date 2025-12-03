Deviza
Szponzorált tartalom
Audi Hungaria Deutsche Schule
Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus
Audi Hungaria Iskolaközpont
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
DUIHK
Győr

„Tarts velünk és alakítsd a jövőd!” – Audi Hungaria Deutsche Schule Győr

Megnyílt a jelentkezési időszak a 2026/27-es tanévben induló duális képzésre. Az idén 15 éves, Északnyugat-Magyarországon, Győrben működő német nemzetközi iskola a 2017/18-as tanévben indította el „idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus” néven futó, német mintára kialakított, idegen nyelvűduális szakképzését.
2025.12.03, 23:59
Kép: A hagyományos tantárgyak mellett kiemelt szerepet kap a szakmai angol nyelv is az Audi-iskola képzésén / Fotó: Audi Schule

A kétéves képzés a német duális rendszerre épül, és nagyrészt német nyelven folyik. A tanulók hetente két napon az Audi Hungaria Iskolaközpont Győrben sajátítják el az elméleti alapokat, míg három napon keresztül egy nemzetközi partnercégnél szereznek gyakorlati tapasztalatot. A gyakorlati képzésben jelenleg az AUDI HUNGARIA, a BOS, a KACO, a RESRG Automotive, a RUDOLPH Logistik és a Motherson cégek vesznek részt.

Ez a Magyarországon még új és egyedülálló képzési forma olyan motivált, jó tanulmányi eredményű, érettségizett fiatalokat vár, akik magas szintű németnyelv-tudással rendelkeznek. A képzés kiváló alapot biztosít a későbbi felsőfokú tanulmányokhoz is, például gazdálkodási és menedzsment területen – akár Németországban is. A magyar egyetemekre készülő tanulók értékes kreditpontokat szerezhetnek, amelyek előnyt jelenthetnek a felvételin.

A hagyományos tantárgyak – például vállalkozási és gazdasági ismeretek, beszerzés, humán erőforrás, ipari könyvelés, termelés és értékesítés – mellett kiemelt szerepet kap a szakmai angol nyelv is. Emellett különböző pluszképesítések megszerzésére is lehetőség van: az ICDL (International Certification of Digital Literacy) igazolja a digitális kompetenciák meglétét, amely elengedhetetlen a modern munkaerőpiacon.

Olyan motivált, jó tanulmányi eredményű, érettségizett fiatalokat várnak a képzésre, akik magas szinten beszélnek németül / Fotó:  Audi Schule

A SAP4school-program 2021 óta szerves része az oktatásnak, így a tanulók megismerhetik a vállalati folyamatok irányítását és az ipari környezetben használt rendszereket.

A sikeres vizsgák után a végzettek kétféle képesítést kapnak:

  • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bizonyítványát,
  • valamint a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) által kiállított, „Deu­tsche duale Berufsbildung im Ausland” oklevelet, amely a legmagasabb minőségi kategóriát képviseli, és igazolja a német képzési normáknak megfelelő szakmai tudást.

Továbbá megkapják a Német Tartományok Kultuszminisztereinek Konferenciája által kiállított angol nyelvi bizonyítványt, valamint az ICDL- és a SAP4school-tanúsítványokat is.

A jelenlegi tanévben két évfolyamban összesen 19 tanuló vesz részt a duális képzésben, azzal a céllal, hogy két év alatt megszerezzék az „Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus” képesítést. A képzés különösen vonzó, mert a tanulók az iskolában tanultakat azonnal alkalmazhatják a gyakorlatban, miközben betekintést nyernek a vállalatok különböző részlegeinek működésébe. Emellett a képzés vonzó ösztöndíjat és ígéretes karrierlehetőségeket is kínál.

A 2025 nyarán végzett hetedik évfolyam sikeresen teljesítette vizsgáit, és friss ipari és kereskedelmi technikusként megkezdhette szakmai pályafutását. A legtöbb tanulót átvette gyakorlati képzőhelye, a többiek pedig egyetemi tanulmányokat kezdtek. Az eddigi tapasztalatok alapján – mind a tanulók, mind a partnercégek visszajelzései szerint – a duális képzés egyértelmű sikertörténet.

A jó németnyelv-tudással rendelkező, érettségizett fiatalok 2026. április 30-ig jelentkezhetnek a 2026/27-es tanév szabad helyeire az iskola honlapján található online űrlap kitöltésével.

További információk a duális szakképzésről és az Audi Hungaria Deutsche Schule Győrről itt találhatók: www.audischule.hu.

